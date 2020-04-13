بعد حديثها عن العلاج من الجن.. ريهام سعيد تدافع عن نفسها: "أتركهم لله"

عادت الإعلامية ريهام سعيد، لبث مقاطع الفيديو القديمة، للدفاع عن نفسها بطريقة غير مُباشرة، دون أن توجه رسائل أو اتهامات لشخص بعينه.

وشاركت الإعلامية، عبر حسابها الشخصي، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قديم، للإعلامي مصطفى الأغا، بعنوان: "أتركهم لله".

وتضمن الفيديو، الحديث عن الخذلان من الأشخاص، وسوء النوايا، والحكم الخاطئ على الأشخص بالسوء، مُعلقة: "أتركهم لله".

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وتفاعل العديد من متابعي، الإعلامية مع المقطع، فبات الكثير يدافع عنها أيضًا ويذكر محاسنها.

ريهام سعيد: أنا بتعالج من الجن

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، بثت، مقطع فيديو أمس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تقر خلاله بالأخطاء التي ارتكبتها سواء في عملها أو حياتها الشخصية.

وقالت "ريهام" خلال مقطع الفيديو، إنها تعالج الآن من الحسد والجن، بعدما استجابت لنصيحة إحدى السيدات التي تثق فيهن، بأن تداوم على قراءة الأذكار 3 مرات في اليوم، وكذلك سورة البقرة لمدة 40 يوما للعلاج من السحر والحسد.

وأشارت خلال مقطع الفيديو، إلى أنها أصبحت تقرأ 10 صفحات من بعض الكتب التي اختارتها للقراءة.