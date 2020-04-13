العناية بالبشرة والشعر في الحجر على طريقة هايدي كلوم

يشكل الحجر المنزلي الفرصة الأفضل للعناية بالبشرة والشعر على طريقة النجمات، من بينهن النجمة هايدي كلوم التي تمتلك فلسفة خاصة في مجال العناية بجمال المرأة، حيث تستخدم منتجات غير تقليدية بأسعار معقولة جداً، إلا أن نتائجها فعالة جداً على البشرة والشعر، فالنجمة التي تبلغ السادسة والأربعين من العمر لا تزال تتمتع بإطلالة شابة ومشرقة وبشعر صحي لامع. وفي ما يلي، سنعرفك الى طريقة العناية بالشعر والبشرة في الحجر المنزلي على طريقة العارضة والممثلة والمذيعة هايدي كلوم.



العناية بالشعر على طريقة هايدي كلوم



منذ سنوات عدة، كانت النجمة هايدي كلوم في زيارة الى لندن، فنسيت الشامبو الخاص بها في منزلها في ألمانيا، فنصحها مصفف الشعر بتجربة شامبو Iles Formula، ومذ ذلك الحين لا تتخلى النجمة عن هذا الشامبو الذي جعل شعرها ناعماً كالحرير وحيوياً وصحياً. كذلك، تستخدم كلوم بلسماً من العلامة نفسها. من جهة أخرى، تغسل هيدي كلوم شعرها وتتركه ليجف، بعيداً عن استخدام أي من مجففات الشعر أو أدوات التجعيد والتمليس، بل تجعله على شكل كعكة فوضوية، مما يجعله ذات تموجات طبيعية جذابة، وهذا يمنح شعرها الراحة ويجنبه الأذى الذي تلحقة به الحرارة الناتجة عن أدوات تصفيف الشعر.



العناية بالبشرة على طريقة هايدي كلوم

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هناك اعتقاد خاطئ لدى كثيرات من النساء، وهو عدم الحاجة الى تطبيق الواقي الشمسي في حال وجودهن في المنزل، إلا أن هذا الأمر يلحق أضراراً عديدة بالبشرة. لذلك، مع وجودك في الحجر المنزلي الذي يحتمه انتشار فيروس كورونا، قومي يومياً بوضع الواقي الشمسي، وهذا ما تفعله النجمة هايدي كلوم، التي تعتبر الواقي الشمس من أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة الخاص بالمرأة. علماً أن هايدي كلوم تفضل الواقي الشمسي من علامة لاروش بوزاي La Roche Posay. ففي الصباح، تقوم كلوم بغسل وجهها بشامبو للأطفال لأنها تعتبره لطيفاً على بشرتها ويمتلك قدرة كبيرة على إزالة الأوساخ عن البشرة. من ثم، تطبق الكريم المرطب Mario Badescu’s Buttermilk Lotion، بعدها تضع الواقي الشمسي. وخلال الليل، تغسل هايدي كلوم وجهها بالطريقة نفسها، من ثم تستخدم سيروم الوجه Active Botanical Serum. كما تواظب هايدي كلوم على تناول عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية والمكملات الغذائية المغذية للبشرة.

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