نوال الزغبى تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

القاهرة – لايف ستايل
نشرت النجمة الذهبية، نوال الزغبى عبر حسابها االشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها.
وظهرت نوال فى الصورة بفستان اسود انيق مكشوف الصدر، ومكياج جذاب، وتركت شعرها الاشقر منسدلا بطريقة مميزة.
وحققت أغنية "القويلـ ة نوال الزغبي، 3 ملايين و100 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات.والمرئيات، على يوتيوب.
.أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور
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