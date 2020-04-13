عطر اللبان موجود منذ عدة قرون، ورائحته مزيج جذاب من الصنوبر والليمون الطازج مع نحفات خشبية. أهم مكوّنات العطر برائحة اللبان، بالإضافة إلى الصنوبر والليمون الطازج، الخزامى والبرغموت الحار. تجتمع المكوّنات الأساسية مع جمال الروائح الأخرى من الفانيليا الدافئة، وخشب الصندل، ونجيل الهند، والباتشولي لتنتج رائحة آسرة مثالية تناسب المرأة القوية والجميلة والمغرية.

عطر برائحة اللبان: pure Essence

اللبان يتمتع رائحة حلوة وخشبية مع رائحة الليمون، وعادة ما يتم استخراجه من لحاء أشجار Boswellia. اليوم، يتم استخدام الزيوت العطرية في مجموعة من المنتجات بما في ذلك البخور والعطور والشموع وحتى بعض منتجات العناية بالبشرة. عطر Pure Essence Eau de Parfum عطر طبيعي ودافئ برائحة ذكية ممزوجة بعبق البخور، باختصار لؤلؤة الصحراء الثمينة: مزيج من الزيوت العطرية الطبيعية من النباتات والزهور، مع فوائد العطر المتأصل، يساعد على تعزيز معنوياتك مع رائحة بشرة جميلة. يحتوي على زهر البرتقال، البرغموت والفلفل الوردي.، اللبان، والخزامى، والمردقوش الإسباني، الباتشولي، نجيل الهند.



عطر برائحة اللبان: Bois d’Ascese



يتمتع Bois d’Ascese برائحة العطر الدخانية في إطار رومانسي، وهذا ما يصنّفه بالعطر الأكثر قرباًّ للبان. إذ من البديهي أنّ اللبان والمر نبتا في أراضي الشرق الأوسط وأفريقيا، ويخلقان روائح من الصخور والرياح والشمس والمطر، كما تقول الأساطير القديمة منذ بداية الحضارة، حيث اعتقد رجال الدين أنّ الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعبر الحاجز المادي بين السماء والأرض هو دخان البخور. في الواقع، والعطر أصلاً يأخذ اسمه من الكلمة اللاتينية لكلمة "fumare" التي تعني "الدخان". كان اللبان والمر من بين الروائح الأولى المستخدمة في كل من الصلاة والعطور التي تعود إلى 3700 عام.

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عطر برائحة اللبان: Demeter-Fragrance



Demeter-Fragrance هو عطر غني وخشبي وحار وكلاسيكي للغاية. تجدر الإشارة إلى أنّ عطور اللبان تساعد على الاسترخاء بسبب محتوياتها، وخاصة الليمون. نعم الليمون، الذي يمكن تناول عصيره بالماء أو طبخه في طعامك أو استخدامه في العلاج العطري، يقلّل من مستويات القلق والضغط، ويخفض ضغط الدم والحساسية الهادئة، وكل ذلك يؤدي إلى نوم أكثر راحة. حتى أنها تقلل من الأرق خاصة بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث

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