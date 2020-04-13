بياجيه تنقلنا إلى عالم استثنائي مع مجموعة بوسيشن

تحتفل بياجيه بكل اللحظات الخاصة والحميمة والمشتركة التي نحن ممتنون جداً لحدوثها. وفي شهر رمضان هذا العام، سنتشاطر جميعاً لحظة من الشجاعة، والاحتفال، والفخر، والتأمل، والامتنان. سنستمتع جميعاً بلحظة مع الشمس، لحظة سلام، لحظة ثمينة لتكوين ذكريات جديدة.

إيقاظ حاسة اللمس

نجحت مجموعة بياجيه بوسيشن، منذ عام 1990، في سحر أذواق النساء وذلك من خلال عناصرها الفريدة التي تدور بمرح عند تحريكها لتوقظ الإحساس باللمس المصحوب بشيء من الحميمية. وبدأت قصة المجموعة بخاتم بوسيشن الأيقوني من دار بياجيه بحلقته المركزية التي يمكن أن تدور بحرية، المرصّعة بماسات بشكل "نصف القمر"، مما أتاح لمن يضع هذا الخاتم ليس فقط الاستمتاع بجماله، ولكن أيضاً التفاعل معه، من خلال تحسسه، تحريكه والعبث به. وتمثّل هذه العناصر المتحركة احتفالاً بالحظ والسعادة والنجاح وتحتضن التفاؤل والطاقة الإيجابية في تصميمها الدائري المتحرك. واليوم نمت مجموعة "بوسيشن" لتشمل الأساور والأقراط والقلائد الملونة أيضاً، وكلها مع عناصر متحركة لإسعاد وتسلية مرتديها. في هذه اللحظة الإستثنائية التي نعيشها، دعونا نحاول تجسيد عناصر التفاؤل والطاقة الإيجابية هذه وبالتالي، يمكننا معاً الاحتفال بلحظات حُسن الحظ والسعادة والنجاح القادمة في المستقبل...

لكِ فقط

من مجموعة مجموعة بوسيشن

يشهد هذا العام تقديم خدمة جديدة عبارة عن إضفاء طابع شخصي، حيث يمكن للعملاء تعديل الجزء الخلفي من قلادة بوسيشن وجعلها جوهرة ميمونة. وتتوافر هذه القلادات المبهجة في خيارين من الذهب الأبيض أو الوردي وتتميز بزخارف مركزية لحجر بتقطيع محدّب (كابوشون) متقلّب داخل القلادة. يزين أحد جانبي القطعة الأساسية بـ 46 ماسة بتقطيع بريليانت (حوالي 0.48 قيراط)، بينما يكون الجانب الآخر فارغاً لإضافة نقش شخصي، مثل تاريخ خاص أو رقم محظوظ أو الأحرف الأولى من الاسم أو رمز يحمل بعداً أو قيمة شخصية. وبما أن الإطار الخارجي مرصّع بالماس كذلك، فبالتالي يمكن ارتداء القلادة بعدة طرق مختلفة.

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متعة الدوران والانزلاق

من مجموعة مجموعة بوسيشن

تتزين قلادات بوسيشن الانزلاقية الجديدة بزخارف ثابتة على شكل حجر محدّب التقطيع (كابوشون) مرصعة بـ 55 ماسة بتقطيع بريليانت (حوالي 0.68 قيراط) محاطة بحلقة دائرية مرصّعة بالماس. وتتيح حركة إضافية بانزلاق القطعة الأساسية المزخرفة إلى أعلى وأسفل السلسلة لكي يكون العقد أطول أو أقصر حسب الرغبة، مما يوفر عدداً لا يحصى من الطرق المختلفة التي يمكن عبرها ارتداء القلادة. ولإضافة إتزان جميل على السلسلة المتدلية، يحمل كل طرف منها حبات ذهبية أنيقة، حبتان على أحد الجانبين وثلاث على الجانب الآخر، مما يضفي لمسة من الروعة على أي مظهر.

تفنّني في اختيار أسلوبك

من مجموعة مجموعة بوسيشن

زوج من الأقراط مصاغة من الذهب الوردي تنضم إلى مجموعة بوسيشن هذا العام. وهي تتضمن حبات كروية من الذهب الوردي متدلية أسفل الأذن و28 ماسة (حوالي 0.32 قيراطاً) مرصّعة حول كل زر من أزرار الدعامة. يمكن وضع الأقراط بعدة طرق مختلفة: كأزرار فقط، مع الحبات، وحتى بطريقة غير متماثلة في حال الرغبة بذلك.

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ضاعفي المرح والمتعة

من مجموعة مجموعة بوسيشن

تتوسع هذا العام أيضاً مجموعة بوسيشن من الأساور مع إنضمام إبداعات أكبر وأكثر إشراقاً وتألقاً، بما في ذلك سوار يعانق المعصم في لفة مزدوجة ممذوقة مع كابوشون من الذهب الوردي عند كل طرف من السوار يحيط به حلقة دوّارة مرصّعة بالماس (30 ماسة بتقطيع بريليانت/ 0.42 قيراط).

طرق جديدة للتفنّن والعبث

من مجموعة مجموعة بوسيشن

تتوافر الآن العديد من الإبداعات التي كانت مصاغة سابقاً من الذهب الوردي لتصبح كذلك متاحة بالذهب الأبيض بما في ذلك قلادة بوسيشن الطويلة القابلة للدوران Piaget Possession Long Turning Pendant المرصّعة بالكامل بالماس (203 ماسة بتقطيع بريليانت / حوالي 2.63 قيراطاً)، وأقراط دائرية مرصّعة تتضمن حلقة دوّارة (104 ماسة بتقطيع بريليانت / 0.57 قيراطاً)، وخاتم بوسيشن مع حلقة دوّارة واحدة (36 ماسة / 0.70 قيراطاً) وماسة واحدة بشكل "نصف القمر"، وخاتم بوسيشن مع حلقتين دوّارتين - إحدهما مرصّعة بماسات أكبر حجماً من ماسات الحلقة الأخرى – مع ماسة بشكل "نصف القمر" (74 ماسة بتقطيع بريليانت / 1.33 قيراطاً).

وكذلك ينضم إلى جديد مجموعة بوسيشن المميّزة هذا العام سوار كبير من الذهب الوردي مع حجرين كابوشوم من العقيق الأحمر وحلقتين مرصّعتين بالماس عند كل طرف من السوار (72 ماسة بتقطيع بريليانت / 1.71 قيراطاً).

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