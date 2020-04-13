أبرز صيحات الموضة والأزياء على منصة العشاق"تيك توك"

شارك مشاهير ومؤثرون عرب مؤخرًا في تحدي "تيك توك فاشن" إلى جانب مجموعة واسعة من عشاق الموضة والأزياء، حيث استعرض صانعو المحتوى أزياءهم وأذواقهم في تنسيق الملابس باستخدام أغنية على "تيك توك". وخلال أسبوع واحد فقط، حصلت الفيديوهات التي تحمل هاشتاق #تيك_توك_فاشن على 172.5 مشاهدة.

تشجع "تيك توك"، المنصة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة عبر الهواتف المتحركة عشاق الموضة الناشئين وأفراد المجتمع عامة لمشاركة إبداعاتهم، حيث دعتهم لاستعراض ذوقهم الخاص في الموضة باستخدام أدوات "تيك توك" سهلة الاستخدام.

وسلط المؤثرون المشاركون في التحدي الضوء على أزياء مختلفة، وقدموا نصائح حول طرق تنسيق الألوان والملابس واستخدام الإكسسوارات بأساليب مختلفة لتجديد الإطلالة في كل مرة. فما هي أبرز صيحات الموسم المقبل؟

وللحصول على إطلالة أنيقة وبسيطة في آن معًا. يمكنك دائمًا ارتداء سروال باللون الأخضر مع حزام عريض من ديور وحقيبة من لوي فيتون لإطلالة جريئة وقوية.

وهناك تركيز على الألوان الملفتة للنظر هذا الموسم، لاسيما ألوان النيون. احرصي على الحصول على مثل هذه الإطلالة مع حقيبة يد جلدية من بوتيغا فينيتا، مع المحافظة على إطلالة بسيطة أحادية اللون مع فستان ناعم بلون البيج وحذاء عالي من الجلد الأبيض.

و لاجتماعات العمل، يمكنك اختيار تنورة مكسرة متوسطة الطول مع قميص مميز. وكمّلي هذه الإطلالة المميزة مع حذاء بطول الكاحل يتناسق مع حقيبة يدك. تتجه السيدات العاملات اليوم أكثر فأكثر لارتداء ملابس تناسب ذوقهن الخاص بما يعبر عن شخصيتهن في مكان العمل.

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لمسة من الأناقة تغير إطلالتك كليًا!

سواء كنت تخططين لاستضافة عشاء أو غداء، اختاري وشاحًا ورديًا من الفرو من بالنسياغا مع فستان أسود بسيط. الوشاح الكبير مزين بلون وردي باهت ونقش العلامة التجارية بالأسود. جربي هذه الإطلالة غير الاعتيادية لتضيفي لمسة من الأناقة على إطلالتك الشتوية.

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