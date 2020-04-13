احذر وضع "المعقمات" في هذه الأماكن داخل المنزل وبالسيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يكاد لا يخلو منزل في مصر من الكحول ومعقم اليدين، بعد انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وبالرغم من أهميته للتطهير والتعقيم لقتل الفيروسات، إلا أنه قد يكون خطرًا، إذا تم استخدامه بالخطأ.

لذا نقدم لكم الأماكن التي يجب عدم وضع المعقمات بها، وفق ما ذكر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي.

- السيارة:

ترك المعقمات داخل السيارة في ظل قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، خطر، إذ تحتوي المعقمات على مواد قابلة للاشتعال، ومع إغلاق جميع نوافذ السيارة أثناء عدم استخدامها، يبدأ الغاز في التمدد، ما قد يؤدي إلى الاشتعال.

- البوتاجاز:

من الأضرار الجسيمة استخدام معقم اليد أو الكحول في المطبخ، ثم التعرض للنار أو لفرن البوتاجاز، إذ يؤدي إلى حدوث تفاعل بين الكحول والنار، ما ينتج مواد سامة تضر بالجلد، ومنها:

- حساسية الجلد.

- التهابات الجلد.

- خشونة الجلد.

- احمرار الجلد.

- قد يصل الضرر إلى إصابة الجلد بالحرائق.

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لذا، بعد وضع الكحول وقبل التعرض للنار، ضع اليدين تحت الماء الجاري، للتخفيف من تفاعل الكحول مع النار ثم البدء في اعداد الطعام.

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- السخان:

سخانات الماء الكهربائية المعلقة على جدران الحمامات بمثابة القنابل الموقوتة إذا تم وضع الكحول عليها بغرض التطهير أو التعقيم أو ترك المعقمات بجانبها، ونظرا لأنه قد يطول استخدام السخان في اليوم الواحد لساعات طويلة متتالية وبعد تعرضه للكحول ومع توصيله بالكهرباء يتسبب ذلك في انفجاره.

- الميكروويف:

تفكر ربة المنزل في تعقيم وتطهير الميكروويف باستخدام الكحول والمعقمات، ما يشكل خطرا كبيرا، نظرا لما تحتويه المعقمات من مواد قابلة وسريعة الاشتعال، لذلك يفضل عدم تخزين المعقمات أو وضعها بالقرب من أفران الميكروويف.

ويجب أيضا عدم تنظيف وتعقيم الميكروويف بالكحول، ويمكن تطهيره من خلال مزيج من الخل والماء، وباستخدام قطعة قماش يتم مسح جوانب الميكروويف.

- أشعة الشمس:

من الخطأ ترك المعقمات في أشعة الشمس، نظرا لاحتواء هذه المعقمات على مواد معينة تتفاعل مع أشعة الشمس وتتسبب في العديد من المشاكل الجلدية عند استخدامه.

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