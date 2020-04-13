الصحة العالمية تحذر: قائمة أدوية تجعل كورونا أكثر خطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بينما يبذل العلماء جهودهم للوصول إلى لقاح نهائي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يحاول آخرون تناول عقاقير أو أدوية عند الاشتباه في الإصابة بالعدوى.

وأوضح مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق البحر المتوسط، عبر حسابه على "تويتر"، أنه لا توجد أي أدوية حاليا معتمدة متاحة لعلاج فيروس كورونا، لذا يجب عدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهابات والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين.

وشددت على ضرورة طلب الرعاية الصحية فورا، في حالة أن أعراض المرض تتوافق مع أعراض فيروس كورونا.

"من أعراض كورونا".. اختبار منزلي لقياس حالة حاستي الشم والتذوق

وأوصت المنظمة بعدم استخدام الأدوية التي تحتوي على مادة الأيبوبرفين لمن يعانون بأعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، لأنها تزيد من الأعراض وتسبب مضاعفات، كما أن الأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تجعل آثار الفيروس أكثر خطورة.

وحذرت أيضا من تناول الأدوية المسكنة للألم التي تحتوي على مادة الإيبروفين أو ديكلوفيناك ومنها:

- البروفين.

- كتافلام.

Advertisements

- كولدى فرى.

- فولتارين.

- ديكلاك.

- كومتريكس.

- باى الكوفان.

نظرا لأن تلك الأدوية تساعد على زيادة الأعراض والمضاعفات ويزيد من حدوث العدوى.

اضغط هنا

إحنا أقوى من كورونا