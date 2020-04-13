كيف يؤثر الحزن على الجهاز المناعي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

الإجهاد والحزن والمشاعر السلبية تؤثر على أجسادنا بشكل كبير، وتجعلنا أكثر عرضة للأمراض من غيرنا.

يتكون الجهاز المناعي من مليارات الخلايا التي تنتقل عبر مجرى الدم، إلى الأنسجة والأعضاء، ويهاجمون الأجسام الغريبة، مثل البكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية، بحسب ما أوضح موقع "simplypsychology".

الأنواع الرئيسية للخلايا المناعية هي خلايا الدم البيضاء. هناك نوعان من خلايا الدم البيضاء - الخلايا الليمفاوية والخلايا البلعمية.

وعندما نكون مرهقين، تقل قدرة جهاز المناعة على محاربة الأجسام الغريبة التي تدخل إلى الجسم، ما يعني أننا نصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وبحسب دراسة أجراها مختصون من جامعة ولاية بنسلفانيا في ستيت كوليدج، فإن الحالة المزاجية السلبية قد تغير الطريقة التي تعمل بها الاستجابة المناعية للجسم، وترتبط بزيادة خطر الالتهاب، كما أوضح موقع "news medical today".

وطلب العلماء من العينة المشاركة في الاختبار، تسجيل مشاعرهم بشكل دوري طيلة أسبوعين، كما قام الباحثون بفحص عينات من دم المشاركين.

يحدث الالتهاب بشكل طبيعي ، كجزء من الاستجابة المناعية ، عندما يتفاعل الجسم مع الالتهابات أو الجروح. ومع ذلك ، ترتبط المستويات العالية من الالتهاب بصحة سيئة ومجموعة من الحالات المزمنة ، مثل التهاب المفاصل .

ولاحظ العلماء، أن الأفراد الذين عانوا من الحالة المزاجية السلبية مثل الحزن أو الغضب، أكثر من مرة في اليوم لفترات طويلة تزيد نسبة الالتهاب في دمائهم، والعكس صحيح لمن مر بمشاعر إيجابية انخفضت نسبة الالتهاب لديه في الدم.

هل الطفح الجلدي أحد أعراض فيروس كورونا الخفية؟.. "الصحة العالمية" تجيب

Advertisements

وأكد العلماء أصحاب الدراسة، أن المشاعر السلبية يمكن التغلب عليها، ولا ترتبط بالعرق أو الجنس أو المستوى الاجتماعي.

التخلص من الإجهاد والتوتر

يمكنكم ببعض الخطوات التخلص من التوتر، كما أوضح موقع "life hack"

-توقف عن التبرير ولا تعتبر أن كل شيء يحدث سلبيًا ولا تنزعج من كل شيء، أعط لنفسك الفرصة في الغضب، وحاول تخط المشاكل سريعًا.

-توقف عن خلق الأعذار لنفسك والأخرين، ولا تجعل نفسك ضحية

-بعدما تتوقف عن خلق الأعذار، تحمل مسؤولية أفعالك لتستطيع مواجهة الأزمات التي تمر بها

-تقبل نفسك حتى تستطيع تعديل سلوكياتك التي لا ترغب بها أنت وليس الآخرين.

اضغط هنا

إحنا أقوى من كورونا