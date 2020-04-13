ضحية كورونا رفض أهل القرية دفنها.. من هي الطبيبة سونيا عبدالعظيم؟

واقعة مأساوية شهدتها قرية شبرا البهو، التابعة لمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، بعد رفض الأهالي دفن الطبيبة سونيا عبدالعظيم، بعد وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من نقل العدوى إليهم.

لم تقف الواقعة عند هذا الحد، حيث لم تمر دقائق على الحدث، وسرعان ما بات الرواد مواقع التواصل الاجتماعى يتبادلون صورا لأطباء وشخصيات زاعمين أنها للطبيبة المتوفاة.

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن الطبيبة المتوفاة سونيا عبدالعظيم.

من هي الطبيبة سونيا عبدالعظيم؟

الطبيبة المتوفاة هي سونيا عبدالعظيم عارف، غيبها الموت عن عمر ناهز 64 عاما.

تقطن الطبيبة بقرية مجاورة لشبرا البهو، تسمى ميت العامل.

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لا تمارس مهنة الطب، رغم أنها حاصلة على بكالوريوس في الطب.

الطبيبة المتوفاة أصيبت بالعدوى من ابنتها التي كانت تقيم في اسكتلندا والتي جاءت إلى مصر في فبراير الماضي، لزيارة والدتها.

توفيت "سونيا" بمستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

تقرر دفن جثمانها، السبت، في مقابر قرية زوجها بشبرا البهو، وهو ما واجهه الأهالي بالرفض، وقاموا بالاحتشاد لمنع دفنها في قريتهم خشية نقل العدوى إليهم.

قرر أيمن مختار محافظ الدقهلية ، تعليق لافتة تحمل اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم، ضحية فيروس كورونا، على المدرسة الابتدائية بقرية شبرا البهو، في مركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية.

اطلق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة اسم الطبيبة المتوفاة على إحدى وحدات مستشفى قصر العيني الفرنساوي بالجامعة.