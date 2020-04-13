بعدما تبرأت منه.. ابنة محمد شومان لـ"الوطن": كان عايزنا نهرب معاه لتركيا

مقطع فيديو، أثار الرأي العام، لم تتعد مدته، 3 دقائق، و43 ثانية، ظهرت خلاله لوجين شومان، ابنة الفنان الهارب محمد شومان، الذي انضم لجماعات الإخوان الإرهابية، منذ 3 سنوات، تعقيبا على بيان أصدره يناشد من خلاله السلطات المصرية بالإفراج عن نجلة أحمد بعد التحقيق معه.

تواصلت "الوطن" مع لوجين ابنة الفنان الهارب، والتي روت الأسباب التي دفعتها للظهور بهذا الفيديو، رغم حرص أسرتها الدائم على عدم الاختلاط به من قريب أو من بعيد.

"اتكلم بصيغة الأب اللي واجعه قلبه على بناته، والحقيقية إننا منعرفش عنه حاجة من 2015، وقبلها البيت كان صعب أوي وكان دايما في مشاكل، وكان مخطط للسفر من بدري، وعايزنا نسافر ونستقر معاه"، بهذه العبارة بدأت "لوجين" حديثها لـ"الوطن".

وتابعت لوجين:" قررنا اننا منسمعش كلامه ولا نسافر معاه بعد ما كان ظبط كل الترتيبات من الباسبورات والإقامة، كنا ساكنين في هضبة الأهرام، ومشي يقول إن والدتي هى السبب وإنها أجبرتنا على عدم الانصياع له ولأوامره، وإنها خدتنا منه وهربت، بعد محاولات كتير إنه ينفصل عن والدتنا قانونيا فشلت كل المحاولات".

سفر وهروب وإنذار بالطاعة

لجأت الفتاتان برفقة والدتهما، لأخيهم غير الشقيق، الذي انفصلت والدته عن والدهما منذ 30 عاما، للعيش في كنفه خوفا من والدهم، بمدينة 6 أكتوبر، وتحديدا بمنطقة الشيخ زايد، "عرفنا انه سافر تركيا ورفع قضية على والدتي اسمها قضية طاعة، وكان مزور علشان يثبت انه لسه موجود في مصر، وإنها لو مرجعتش تعيش معاه هتسقط كل حقوقها".

وأردفت ابنة الفنان الهارب:" بعد مرور عام، عرفنا بالصدفة إنه طلق والدتنا، عن طريق موكل ومحدش قالنا إنها اتطلقت غير من صاحبتها في السجل المدني، وأخويا كان معانا في كل حاجة".

لوجين: "أختي الكبيرة اشتغلت وصرفت على البيت وهو مكنش راضي يدخلها الجامعة"

وأشارت لوجين، إلى أن والدها رفض تحمل مسؤولية الإنفاق على المنزل إلى جانب رفضه التكفل بمصاريف جامعة ابنته الكبرى، إذ رفض دخولها الجامعة، رغم كونها كانت حاصلة على مجموع عال، إلا أنها استطاعت دخول كلية التجارة.

"من يوم ما سافر وإحنا ملناش أب.. الناس بتصفنا بالجحود"

واستطردت لوجين: "قبل سفره بعام، تعرضت لحادث وكنت أعاني من إصابات بالغة في الحوض، واستدعى الأمر تركيب شرائح ومسامير، طلبنا منه عن طريق اخواته انه يجبلنا فلوس الأشعة، ولكنه رفض، وكان حجته غير المبررة: "أنا معنديش حاجة ومعرفش الأشعة فين ربنا معاكوا".

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وعن أسباب ظهورها وبث مقطع الفيديو، قالت: "لقينا اخونا اتاخد علشان محمد شومان عمل فيلم بشع، وقالوا لنا انهم بيتأكدوا انه ليس على صلة بيه، وطلع بيان امبارح وكان لازم يترد عليه".

وعن رد فعل والدتها تجاه الظهور بفيديو معلنة التبرؤ من والدها: "والدتي كانت مرعوبة واتحايلت علينا منعملش حاجة علشان هي كانت خايفة من كلام الناس والسب والقذف علينا وده اللي حصل بالفعل".

التزمت عائلة الفنان الهارب الصمت، ولم يتدخلوا لوقف ابنهم عن تلك الأفعال في حق زوجته وابنتيه، ولم تظهر سوى من خلال تعليق علقته ابنة شقيقه على فيديو لوجين، " قالتلي أسلوبك غلط ومش عاجبني ومكنش ينفع تقولي كده وربنا يحمي عمي".

لوجين شومان تتبرأ من والدها

وظهرت ابنة الفنان الهارب، وهي ترد على بيانه الأخير، الذي يناشد فيه السلطات المصرية بالإفراج عن نجله الذي يخضع للتحقيق، قائلة: "أنا وأختي وأخويا أحمد، مش أسرتك، ومالناش أي علاقة ولا صلة بيك، وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين".

وتابعت: "أحمد أخويا، أنت متحملتش مسؤوليته من وهو عنده، سنة ونص، وأنت بالنسبة لنا مش رب الأسرة، لأن أُمنا هي رب الأسرة، من وقت ما هربت وقاعد في بلد تانية".

وأوضحت "لوجين" سبب التحقيق مع شقيقها، قائلة: "بيتأكدوا إن مالوش علاقة بيك وبأفعالك، وهيطلع لأننا مالناش صلة بيك، لو عاوز تعمل فيها أب إنزل وواجه ده بنفسك".

وأكدت الفتاة، أنها حاولت التبرؤ منه رسميًا، على الأوراق، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، قائلة: "حاولنا نرفع قضايا عشان ميبقاش حتى اسمك على البطاقة معانا، ومعرفناش، وياريت السلطات تساعدنا إننا نشطب اسمك أصلًا".

وتابعت:"إحنا عايشين هنا في البلد بكامل إرادتنا، وكويسين، وجودك هو الأذى الوحيد لينا، وانت طالع تعمل دعايا لفيلمك على قفانا".