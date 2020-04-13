منها شاي البابونج.. نصائح تساعد على الاستيقاظ بنشاط للعمل من المنزل

يعاني البعض من قلة النوم أو الرغبة في النوم لفترات طويلة، وهو ما قد يؤثر على النشاط والقدرة على الاستيقاظ للعمل بالمنزل في ظل العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مجموعة من النصائح التي يمكن من خلالها تحسين جودة النوم في الليل والاستيقاظ بنشاط في الصباح.

تجنب استخدام المنبهات

حاول أن تتجنب استخدام المنبهات للاستيقاظ، واسمح لضوء النهار بالنفاذ بلطف عبر نافذتك في الصباح، ليكون الاستيقاظ طبيعيا.

إطفاء الأضواء الزرقاء

حاول إطفاء أي ضوء أزرق قد يصدر من شاشات الهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي، لأن الضوء الأزرق يؤثر سلباً على جودة النوم وبالتالي يكون الاستيقاظ صعباً في الصباح.

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حجب أي أضواء من الخارج

من المفيد ألا تسمح لأي أضواء بالنفاذ إلى غرفة النوم من الخارج، وحافظ على ظلام الغرفة التام أثناء النوم.

استخدام الزيوت العطرية

يمكنك رش بعض الزيوت العطرية مثل زيت الخزامى على وسادتك أو في جميع أنحاء الغرفة لتعزيز الاسترخاء أثناء النوم، فهذا يساعد على الاستيقاظ بنشاط وحيوية في الصباح.

الحصول على حمّام مسائي

خذ حماماً حاراً قبل اللجوء إلى الفراش بحوالي 45 دقيقة على الأقل، فالحمام الساخن يساعد على الاسترخاء أثناء النوم، وبالتالي الاستيقاظ بشكل أكثر حيوية ونشاطا.

شاي البابونج

يسهم شاي البابونج في تهدئة الأعصاب، لذا ينصح الخبراء يتناوله قبل النوم بساعة للحصول على ليلة هانئة.

التنفس بعمق

يساعد التنفس العميق لمدة 10 دقائق قبل النوم على الاسترخاء والشعور بالهدوء والسكينة.