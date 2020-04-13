في ثوانٍ وبدون خياطة.. اصنع كمامة من القماش للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تغطية الوجه من أهم خطوات الوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، لأن الكمامة تحمي من الرذاذ المتطاير في حالة سعال أي شخص يقترب منا.

ومع زيادة الطلب على الكمامات قد لا يجدها البعض بسهولة في الصيدليات، ليس في مصر بل في العالم أجمع، لذلك اقترحت الجمعية الطبية الألمانية على المواطنين صنع الكمامات من الأقمشة بالمنزل واستخدامها عند الخروج في الأماكن العامة، بحسب ما أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

كما أكد مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية، \\ضرورة ارتداء الأطفال أقنعة الوجه سواء الطبية أو المصنوعة من القماش في الأماكن العامة للحماية، كما أوكد موقع "Vox".

طرق غسل الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام.. وعدد المرات

وأوصت شان سو لين، المحاضر في معهد ييل جاكسون، بتغطية الوجه بقطعة قماش لمنع قطرات الرزاز من الوصول إلى الجهاز التنفسي.

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-طريقة صناعة الكمامة

يمكنكم صناعة الكمامة بسهولة في المنزل، بدون الحاجة إلى ماكينة خياطة، كما أوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويوضح الدكتور سانجاي غوبتا الطرق المناسبة باستخدام المواد المتاحة بالمنزل، لصناعة الكمامة، نستعرض لكم الطريقة في الفيديو التالي.

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