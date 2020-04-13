"بلاش أكل من بره".. طريقة عمل قرنبيط باللحمة المفرومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

واليوم نقدم لكم طرق عمل القرنبيط باللحمة المفرومة على طريقة الشيف شربيني، وإليك المقادير وطريقة التحضير.

المقادير

- قرنبيط.

- لحمة مفرومة.

- دقيق.

- زبدة.

- طماطم.

- بصل.

- ثوم.

-كمون.

- لبن.

- مكعب مرقة.

- روزماري.

- جبنة موتزاريلا.

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- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة التحضير:

- يسلق القرنبيط في ماء مغلي على النار به كمون.

- يشوح البصل والثوم المفروم فى زيت زيتون على النار.

- تضاف اللحمة المفرومة ويقلب جيداً.

- يضاف الملح والفلفل الأسود والروزمارى وعصير الطماطم.

- البشاميل

- يضاف مكعب مرقة للزبدة على النار.

- يضاف دقيق بنفس كمية الزبدة.

- يضاف اللبن البارد.

- يضاف في صينية نصف كمية القرنبيط ثم نصف كمية اللحمة المعصجة ثم نصف كمية البشاميل.

- يضاف المتبقى من القرنبيط ثم المتبقى من اللحمة المعصجة ثم المتبقى من البشاميل.

- تضاف على الوجه الجبنة الموزاريلا.

- تدخل الصينية الفرن حتى النضج.