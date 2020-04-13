هنشيل اسمك من البطاقة ووجودك أذى.. كيف تبرأت ابنة محمد شومان منه؟

كلمات قاسية، وهجوم حاد، وجُمل صريحة وواضحة، وجهتها لوجين شومان، لوالدها الفنان الهارب محمد شومان، الذي انضم لجماعات الإخوان الإرهابية، وفضائيتها المعادية للبلاد، منذ 3 سنوات، وذلك ممن خلال مقطع فيديو بثته، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك.

وظهرت ابنة الهارب، وهي ترد على بيانه الأخير، الذي يناشد فيه السلطات المصرية بالإفراج عن نجله الذي يخضع للتحقيق، قائلة: "أنا وأختي وأخويا أحمد، مش أسرتك، ومالناش أي علاقة ولا صلة بيك، وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين".

وتابعت: "أحمد أخويا، أنت متحملتش مسؤوليته من وهو عنده، سنة ونص، وأنت بالنسبة لنا مش رب الأسرة، لأن أُمنا هي رب الأسرة، من وقت ما هربت وقاعد في بلد تانية".

وأوضحت "لوجين" سبب التحقيق مع شقيقها، قائلة: "بيتأكدوا إن مالوش علاقة بيك وبأفعالك، وهيطلع لأننا مالناش صلة بيك، لو عاوز تعمل فيها أب إنزل وواجه ده بنفسك".

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وأكدت الفتاة، أنها حاولت التبرؤ منه رسميًا، على الأوراق، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، قائلة: "حاولنا نرفع قضايا عشان ميبقاش حتى اسمك على البطاقة معانا، ومعرفناش، وياريت السلطات تساعدنا إننا نشطب اسمك أصلًا".

وتابعت:"إحنا عايشين هنا في البلد بكامل إرادتنا، وكويسين، وجودك هو الأذى الوحيد لينا، وانت طالع تعمل دعايا لفيلمك على قفانا".

شومان ينضم للإخوان

يذكر أن "شومان" قد انضم منذ 2017، لقناة "الشرق" الإخوانية، وقدم برنامجاً بعنوان "شومان شو" هاجم فيه مصر.