بالفيديو.. فريق عمل "صاحبة السعادة" يحتفل بعيد ميلاد إسعاد يونس رغم الحظر

احتفل فريق عمل برنامج "صاحبة السعادة"، بعيد ميلاد الفنانة إسعاد يونس على طريقتهم الخاصة، نظرا لظروف البلاد ولإعلان حالة الحظر، والتزام الجميع منازلهم للوقاية من فيروس كورونا

فبمقطع فيديو تتراوح مدته 6 دقائق، ظهر من خلاله أعضاء فريق عمل البرنامج، من داخل منازلهم ومن أماكن تواجد أعمالهم داخل الاستديوهات، يهنئون صاحبة السعادة بمناسبة عيد ميلادها السبعين.

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وشاركت الفنانة مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأرفقت تعليقا قالته: "أسرة فريق عمل صاحبة السعادة تحتفل بعيد ميلادها بعد أن منعهم الحظر من الاحتفال في البلاتوه".

وكانت الفنانة شريهان، وجهت رسالة للفنانة إسعاد يونس، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي على تويتر.

وغردت شريهان: "كنتي وما زلتي وستظلي أنت أنت وإلى الأبد صاحبة السعادة.. كل سنة وأنت طيبة.. كل عام حَبيبَتي وأنت الإنسانة الغالية الجميلة المبدعة.. إسعاد يونس الرائعة".