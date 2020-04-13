مها أحمد تنعى والدة دنيا عبد العزيز: كانت محتضنة كل الفنانين

نعت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، والدة الفنانة دنيا عبد العزيز "جودي الحسيني"، من خلال صورة تجمع الأم والابنة.
وارفقت مها تعليقا على الصورة قائلة: "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى، الأم الحنونة والبشوشة اللي كانت محتضنة كل الفنانين صغيرا وكبيرا، جودي والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، ربنا يرحمها ويصبرك ويقويكي على بعدها حبيبتي".
وفاة والدة دنيا عبدالعزيز
وكان المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدة الفنانة، التي رحلت داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض، قائلا: "رحلت عن دنيانا الغالية العزيزة جودي الحسيني والدة الفنانة والأخت الغالية دنيا عبد العزيز ..إنا لله وإنا إليه راجعون".
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