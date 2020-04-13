"طوليه في الحظر".. 3 وصفات طبيعية لإطالة الشعر

تعيش أغلب الفتيات حاليا، حالة من أوقات الفراغ، عقب تطبيق الحظر، وعدم إمكانياتهم بالتسويق أو التنزه.

ويقدم "هن" للفتيات، عدة وصفات طبيعية لإطالة الشعر، طبقيها خلال فترة عطلة الحظر.

وفقًا لما ذكرته الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية.

صفار البيض مع زيت الزيتون

كل ما عليكي مزج الصفار مع ملعقتين زيت زيتون وكمية قليلة من الماء لتخفيف الخليط.

ثم قومي بتدليك فروة رأسك بالخليط، واتركيه على شعرك لمدة تترواح بين 10 إلى 15 دقيقة.

Advertisements

اغسلي الشعر بالماء الفاتر، والشامبو، ويستخدم هذا الماسك مرة واحدة فقط أو مرتين في الشهر.

جوز الهند والأفوكادو

في وعاء عميق، اخلطي زيت جوز الهند الدافئ، مع الأفوكادو المهروس، ثم دلكي به الشعر.

غطي شعرك الممزوج بالخليط، لمدة نصف ساعة ثم يشطف الشعر بماء فاتر وتكرر العملية مرة واحدة في الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج.

قناع الشوفان

فقط اخفقي 1/2 كوب من الشوفان العادي، مع زيت الزيتون ونصف كوب من الحليب وامزجيهما جيدًا.

ضعي القناع على شعرك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بشامبو.