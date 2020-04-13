"يوم حلو ويوم مر".. مواقف جمعت بين شريهان وإسعاد يونس في عيد ميلادها

علاقة صداقة من نوع خاص، تجمع بين الفنانة شيريهان، والفنانة إسعاد يونس، والتي يطلق عليها اسم "صاحبة السعادة"، توترت علاقتهما لفترة من الزمن، ولكن كانت الصداقة كلمتها الأخيرة، إذ عادت المياه لمجاريها من جديد، وتحرص الاثنتان على مشاركة الأخرى خلال المناسبات المختلفة.

وبمناسبة عيد ميلاد صاحبة السعادة، يقدم "هن" مواقف جمعت بينها وبين شريهان، خلال السطور التالية.

كانت شريهان، أولى المهنئين والمعيدين للفنانة إسعاد يونس، في عيد ميلادها، إذ وجهت لها رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وغردت شريهان قائلة: "كنتِ وما زلتِ وستظلين أنتِ أنتِ وإلى الأبد صاحبة السعادة.. كل سنة وانت طيبة.. كل عام حبيبتي وأنت الإنسانة الغالية الجميلة المبدعة.. إسعاد يونس الرائعة".

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مساندة إسعاد يونس لشريهان في محنة مرضها

رغم المواقف الصعبة التي مرت بالصديقتين إلا أنهما قررتا التمسك ببعضهما البعض، وهو ما ظهر خلال المناسبات والمواقف المختلفة، فلم تتردد صاحبة السعادة لحظة في الوقوف بجوار صديقتها حينما تسلل السرطان لجسدها، إذ كانت تحرص على رعايتها والوقوف بجوارها ودعمها نفسيا.

وكانت تنتهز شريهان الفرصة للتعبير عن حبها لإسعاد ردا على وقوفها بجوارها، خلال لقاءاتها في وسائل الإعلام.

وبدورها، حضرت شريهان حفل زفاف ابن إسعاد يونس، من زوجها علاء الخواجة، وكانت قد قدمت حينها فقرة رقص، إلى جانب تواجدهما خلال الصور التي ظهرا خلالها كعائلة واحدة.

تواجد إسعاد يونس في حفل تخرج ابنة شريهان

شاركت إسعاد يونس فى حفل تخرج ابنة شريهان بلندن فى 2015، وجمعتهم صور متعددة للأسرة جميعاً، نشرتها شريهان على صفحتها على انستجرام، لتمتلئ الصورة بمشاعر الحب والود وكأنها ابنتها.