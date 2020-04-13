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الامارات | إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب "كحة" على الهواء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 أبريل 2020

اعلنت الإعلامية المصرية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، على التلفزيون المصري، وقفها عن العمل مؤقتًا، بسبب ظهور عرض من أعراض المستجد، أثناء تقديمها نشرة الأخبار.

ونشرت عبد الكريم، على حسابها الشخصي بـ "فيسبوك"، قائلة: "أسبوع إجازة من صباح الخير يا مصر كإجراء احترازي علشان عندي دور حساسية وكحيت النهاردة على الهوا".

وأعرب نشطاء عن تقديرهم لشجاعتها واحترامها لقرار إدارة التلفزيون المصري باتباع الإجراءات الاحترازية، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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