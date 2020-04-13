الامارات | إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب "كحة" على الهواء

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب "كحة" على الهواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 أبريل 2020

اعلنت الإعلامية المصرية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، على التلفزيون المصري، وقفها عن العمل مؤقتًا، بسبب ظهور عرض من أعراض فيروس كورونا المستجد، أثناء تقديمها نشرة الأخبار.

ونشرت عبد الكريم، على حسابها الشخصي بـ "فيسبوك"، قائلة: "أسبوع إجازة من صباح الخير يا مصر كإجراء احترازي علشان عندي دور حساسية وكحيت النهاردة على الهوا".

وأعرب نشطاء عن تقديرهم لشجاعتها واحترامها لقرار إدارة التلفزيون المصري باتباع الإجراءات الاحترازية، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.