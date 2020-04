دخلت قائمة أغنياء العالم بعد طلاقها.. من هي ماكينزي بيزوس؟

من بين 234 سيدة حول العالم، استطاعت ماكنزي بيزوس طليقة جيف بيزوس، صاحب شركة أمازون، أن تلتحق لأول مرة بقائمة أغنى نساء العالم وذلك بفضل تسوية الطلاق التي بلغت 38 مليار دولار.

وحصلت ماكنزي كجزء من التسوية على 25% من أسهمها وزوجها في أمازون لتحتل الْيَوْمَ المرتبة 22 في قائمة فوربس لعام 2020.

وماكنزي هي صحفية وروائية أمريكية وحاصلة على عدة جوائز.

كانت محظوظة بالحصول على شهادتها باللغة الإنجليزية تحت إشراف الكاتبة المشهورة والحاصلة على جائزة نوبل توني موريسون التي راقبت مسيرتها وبحثها بعد التخرج.

تمَّ الاعتراف بأعمالها من قبل جائزة الكتاب الأمريكية للإنجازات الأدبية البارزة في عام 2006.

دائمًا ما كانت تدعم هي وزوجها مسيرة بعضهما البعض، وحصل مقالها عن كتاب The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon للصحفي براد ستون على تقدير كبير حيث سلطت الضوء على عدم كفاءة الكتاب الذي شعرت بأنَّه لا يُقدم الصورة الصحيحة عن مشروع زوجها.

تبرعت هى وزوجها بمبالغ ضخمة من أموالهم لصالح الأبحاث العلمية حول مرض السرطان والاضطرابات العصبية.

ماكنزي وطليقها لديهما أربعة أطفال ومن المعروف أنهما أحد أغنى الأزواج القلائل الذين كانوا يتمتعوا بزواج سعيد.

ومن أعظم إنجازات ماكنزي في الحياة أنها تمكنت من تحقيق التوازن بين مهنتها ككاتبة ومسؤولياتها كأم وزوجة لأحد أغنى رجال الأعمال في العالم.

ولدت ماكنزي بيزوس في 7 أبريل من عام 1970 في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

كان والدها مديرًا ماليًا ووالدتها ربة منزل.

درست المرحلة الثانوية في مدرسة هوتشكس بولاية كونيتيكت وتخرجت منها في عام 1988.

أحبت منذ طفولتها الأدب وكتابة القصص، وقد شجعها والديها وقدما لها أفضل الدروس الممكنة لشخص يريد أن يُصبح صحفيًا.

كانت تجربتها الأولى بعمر السادسة عندما كتبت كتابًا من 142 صفحة مخطوطة باليد بعنوان The Book Worm.

كانت إحدى أذكى الطلاب في صف الروائية الشهيرة توني موريسون وتفوقت بالكتابة الابداعية، ووفقًا لتوني موريسون كانت ماكنزي أفضل طالبة شاهدتها في صفها.

استغرقت عشر سنوات في تأليف كتابها الأول The Testing of Luther Albright الذي أصدرته في عام 2005، كانت هذه الفترة التي ساعدت فيها زوجها في تأسيس موقع أمازون كما أنهما كانا منشغلان بتربية أطفالهما الأربعة في سنواتهم التكوينية.

في عام 2013 نشرت كتابها الثاني بعنوان Traps تمتلك هذه الرواية مقومات فيلم هوليودي، حيث تدور أحداث قصته حول أربعة نساء من مختلف المهن والتخصصات يجتمعن في رحلة برية مدتها أربعة أيام.

ماكنزي معروفة بنشاطاتها المختلفة وبدعمها الدائم للمظلومين، وقد أسست في عام 2014 منظمة Bystander Revolution التي تعتني بمكافحة التنمر، تمتلك موقع على الانترنت يحتوي على مئات الفيديوهات المرتجلة مع طلاب ومشاهير وخبراء يتحدثون عن كيفية التعامل مع التنمر.

التقت ماكنزي مع جيف بيزوس عندما كانت تعمل معه في نيويورك بشركة الاستثمار DE Shaw، ووقعا في حب بعضهما وتزوجا في عام 1993. بعد ذلك انتقلا إلى مدينة سياتل في واشنطن حيث بدأ زوجها مغامرته في مشروع التسوق عبر الانترنت وأنشأ فيما بعد أضخم موقع بيع تجزئة عبر الانترنت في العالم .

لدى ماكينزي وزوجها ثلاثة أبناء بيولوجيين وابنه بالتبني، وفي يناير من عام 2019 أعلن الثنائي عن رغبتهما بالانفصال.