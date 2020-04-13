شعرت بمعاناة الأبناء خلال فترة الحجر المنزلي والضغوط النفسية التي يمرون بها لذلك حاولت التخفيف عنهم بالقصص القصيرة التي تشجعهم على تنمية مواهبهم طيلة فترة الحظر.
من مبادرة "بداية جديدة" لتأهيل المطلقات، انطلقت الشيماء صلاح الدين، كاتبة قصة قصيرة، "الأولاد كانوا متعودين على المدرسة والخروج بعض منهم كان بيلعب رياضة علشان كده فكرنا نشجع الأولاد يعملوا أنشطة بإيدهم" وفق حديثها لـ "هُن".
تبدأ مسابقة القصة القصيرة من عمر 7 إلى 18 عامًا، في مختلف المجالات، "قررنا نخلى الأولاد يرجعوا يعملوا كل حاجة بإيدهم ويكون في جوائز علشان نحفز الأولاد المشاركة في المبادرة هتكون مقدمة من دار نهضة مصر عبارة عن مجموعة كتب تتناسب مع أعمار الأبناء".
ومن شروط المشاركة في المسابقة لا تقل عن صفحتين ولا تزيد عن 4 صفحات، مع مراعاة علامات الترقيم والنحو، لمساعدة الأطفال خروج النشاط الذهنى والبدنى والضغط النفسي.
ونصحت "الشيماء" الأمهات على التفهم والصبر والاحتواء للأبناء طوال فترة الحظر والحجر المنزلي، "لازم نفهم الأطفال أن دي فترة مؤقتة وهتعدي".
كانت هذه تفاصيل خبر "الشيماء" تطلق مبادرة كتابة قصص قصيرة لتنمية مواهب الأطفال: مفيش ملل وقت الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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