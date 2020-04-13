"دبحتهم زي الفراخ".. مشاهد من جريمة قتل جزار لزوجته وعشيقها في غرفة النوم

ما زال الجزار المتهم بقتل زوجته وعشقيها في منزله، بشارع محمد فاضل، يكشف تفاصيل جديدة في اعترافاته أمام قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسه 15 يومًا.

ويرصد "هن" مشاهد قتل جزار لزوجته وعشيقها بـ17 طعنة قاتلة.

جوازة من سنتين

البداية ترجع لعامين حينما تزوج جزار يبلغ من العمر 31 عامًا، من فتاة عشرينية في الـ22 من عمرها، واختار شارع محمد فاضل ليكون محل زواجهما، كما أنه قريب من عمله بأحد محال الجزارة.

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محل الجزارة والصيدلة

وذات مرة كان يعمل الجزار، بمحل عمله، حتى طلب منه صاحب المحل إحضار دواء من الصيدلة، التي تقرب من منزلهما، فاستغل الزوج قرب المسافة من منزله، وقرر التوجه إلى هناك، ليكتشف ما رأه.

أصوات تكشف عن مفاجأة

دخل الزوج منزله ليسمع أصواتا قادمة من غرفة النوم، وحينما دخل تفاجأ بزوجته عارية في أحضان عشيقها: "شفت مراتي من غير هدوم هي وعشيقها.. دبحتهم زي الفراخ وانتقمت لشرفي".

17 طعنة

انهال الزوج على زوجته بالطعن في جسدها حتى فارقت الحياة، وحينما عشيقها، وهو بائع خضروات الهروب، تمكن من اللحاق به وطعنه بـ17 طعنة، وجلس بجوار الجثث حتى حضرت القوة الأمنية التي اقتادته لمباحث العمرانية ليعترف بجريمته وتقرر النيابة حبسه على ذمة القضية ومن ثم إصدار قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.