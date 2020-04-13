للرجال في الحظر.. طريقة عمل شوربة مكرونة بالخضار

تعتبر شوربة المكرونة بالخضار، من أكثر الأنواع المفضلة لدي الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل شوربة المكرونة بالخضار، على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي". مقادير شوربة المكرونة بالخضار 1 كوب مكرونة مرمرية 2 ثمرة جزر 2 ثمرة كوسة 1 كوب بسلة مسلوقة نصف حزمة بقدونس 3 كوب مرقة دجاج 3 ملعقة كبيرة زيت Advertisements ملح فلفل أسود نصف كوب بقدونس مفروم طريقة تحضير شوربة مكرونة بالخضار - تحمر المكرونة في الزيت على النار - تضاف المرقة والبسلة المسلوقة - يبشر الجزر والكوسة ويضاف إلى الشوربة - يمكن إضافة القليل من عصير الطماطم - يترك الخليط على النار حتى النضج - تغرف ويزين الوجه بالبقدونس المفروم وتقدم.

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