ما أسباب آلام حلمة الثدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعاني بعض النساء من آلام بحلمة الثدي. فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال قالت الدكتورة زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش إن آلام حلمة الثدي لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن الأسباب البسيطة هي الدورة الشهرية (قبل وأثناء) والتغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم في فترة المراهقة وانقطاع الحيض أو تناول حبوب منع الحمل واحتكاك الملابس الضيقة أو الخشنة بالحلمات أو الرضاعة الطبيعية.

ويجب استشارة الطبيب إذا كانت الآلام شديدة أو في حال استمرارها لمدة لعدة أيام أو إذا كانت على جانب واحد فقط أو إذا كانت مصحوبة بقيح؛ حيث قد يشير ذلك إلى عدوى بكتيرية أو ورم.