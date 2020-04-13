بسمة وهبة تعلن عن خوضها مباراة كرة قدم بصحبة وليد سليمان ومطرب "يا كورونا"

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة تجمعها بنجم النادي الأهلي وليد سليمان، والطفل عبدالله الكلحاوي.

وعلقت الإعلامية عبر الصورة، قائلة: "الأهلي مابيتأخرش عن عشاقه وجمهوره أبداً".

وتابعت:" أنا وكابتن وليد سليمان وعبدالله الكلحاوي مطرب (يا كورونا مالك ومالنا).. استنوني معاهم قريبًا في ماتش كورة".

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وكانت "وهبة" استضافت مؤخرا الطفل الأسواني، عبدالله الكلحاوي، الذي عرف بصوته المميز، في حلقة سابقة على فضائية on e.

الجدير بالذكر أن اللاعب أعلن مؤخرا مشاركته في تحدي الخير، لمساعدة المتضررين من العمالة اليومية، عقب قرارات الحظر.

وتعرض اللاعب لانتقادات وقتها، حيث وصفه البعض باستعراض الأمر، والتشهير.

وردت ياسمين، زوجة اللاعب على الانتقادات، قائلة: "واجب على الناس، اللي ليها تأثر في مجموعة من المجتمع، أنهم يحثوا الناس على التبرع، ويساندوا بعض في وقت الأزمات، ومش القصد أنه يشهر، الإشهار هو أني أقول إني هدفع كام لفلان، وربنا يقدر كل واحد على فعل الخير".