للرجال في الحظر.. "تتبيلة" جديدة للحم المشوي

يبحث بعض الرجال وتحديدا الأعزب منهم خلال فترة الحظر عن طريقة لاستخدام اللحوم، ولذلك تقدم "هُن" لهم طريقة جديدة لتتبيلة اللحم المشوي.

مقادير تتبيلة اللحم المشوي

من رطل إلى 5 أرطال من اللحم البقري

ملح وفلفل أسود مطحون طازج

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

أربعة فصوص ثوم مفروم خشن

بصلتان مقطعتان شرائح سميكة بالطول

ملعقتا طعام من صلصلة الطماطم

كوبا مرق لحم البقر قليل الملح

نصف كوب من عصير العنب الأحمر

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ملعقتا طعام صلصة "ورسيسترشاير"

ثلاث حبات جزر مقشر ومفروم

ثلاث حزم من البقدونس الطازج

ثلاثة عيدان من الزعتر الطازج

ضلعان من الكرفس المقطّع

طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوي

جففوا اللحم بالمناديل الورقية، وتبّلوه جيداً بالملح والفلفل الأسود، ثم سخّنوا الزيت في مقلاة كبيرة على نار هادئة، ثم حمّروا اللحم من جميع الجوانب، ثم انقلوه إلى طبق.

أضيفوا الثوم والبصل إلى مقلاة لمدة 5 دقائق على نار هادئة حتى يصبح طرياً، ثم أضيفوا الصلصة، وقلبوا لمدة دقيقة، وبعد ذلك أضيفوا عصير العنب الأحمر واطهوه، واكشطوا أي قطع بنية من قاع المقلاة، ثم انقلوا المزيج إلى وعاء آخر للطبخ البطيء على نار هادئة.

ضعوا اللحم البقري في البصل وأضيفوا المرق وعصير العنب الأحمر، وصلصة "ورسيسترشاير" والجزر والبقدونس، والزعتر، والكرفس وقلبوا حتى يختلط جيداً، ثم يغطى المزيج ويطهى نحو 8 ساعات حتى ينضج اللحم.

أخرجوا اللحم المشوي من إناء الطهو، وغطوه وصفوا سائل الطهو في إناء كبير واتركوه على نار متوسطة أو منخفضة لمدة 10 دقائق، ومن الممكن هرس مزيد من البصل والجزر في معالج الطعام وإضافته إلى السائل.

قطعوا اللحم المشوي وضعوا المرق فوقه وبالهنا والشفا.