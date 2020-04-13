في شم النسيم.. طريقة عمل سندوتش ميكس الفسيخ والرنجة

مع اقتراب الاحتفالات بيوم شم النسيم، تحاول العديد من ربات المنازل إعداد أشهى الأطباق من الرنجة والفسيخ. ويقدم "هن" طريقة تحضير سندوتش ميكس الفسيخ، بخطوات الشيف، شريف الحطيبي مقادير سندوتش ميكس الفسيخ فسيخ فيليه. رنجة فيليه. بطارخ. زيت. خل. عصير ليمون. بشر ليمون. أوراق نعناع. Advertisements طحينة. كمون. شطة. ملح. فلفل. خس. طريقة تحضير سندوتش ميكس الفسيخ - يقطع الفسيخ والرنجة والبطارخ مكعبات صغيرة. - يرش عليهم رشة من الزيت. - في بولة أخرى، تخلط الطحينة مع أوراق النعناع وقليل من الشطة والكمون والملح والفلفل. - يقلب الخليط جيدًا ثم يضاف قليل من الماء ثم الصوص على ميكس الفسيخ والرنجة. - يضاف على العيش ويقدم مع البصل الأخضر.

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