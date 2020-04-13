"في الكريسماس".. آخر صورة جمعت الفنانة دنيا عبدالعزيز بوالدتها المتوفاة

باتت تناجي ربها وتطلب من متابعيها تكثيف الدعاء لوالدتها، خلال الأيام الأخيرة، إلا أن قضاء الله وقدره نفذ، بعدما فقدت الفنانة دنيا عبد العزيز اليوم، والدتها، عقب صراع طويل مع السرطان.

فلم تترك الفنانة حوارًا إعلاميا أو تليفزيونيا إلا وتحدثت عن والدتها وارتباطها الوثيق بها، حتى تحولت عبارات الحب إلى أدعية خلال الفترة الأخيرة.

آخر ظهور للفنانة بصحبة والدتها

الجدير بالذكر أن آخر ظهور لوالدة الفنانة بصحبتها، كان في ديسمبر 2019، خلال احتفالات "الكريسماس".

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وشاركت حينها "دنيا" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعها بوالدتها خلال الاحتفال معلقة: "عيد كريسماس سعيد".

وفاة والدة دنيا عبدالعزيز

وكان المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وفاة والدة الفنانة، التي توفت داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض، قائلا: "رحلت عن دنيانا الغالية العزيزة جودي الحسيني والدة الفنانة والأخت الغالية دنيا عبدالعزيز ..إنا لله وإنا إليه راجعون".