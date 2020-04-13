عقب إصابة أول حالة به في أمريكا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس إنفلونزا الطيور

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "H7N3"، داخل حقل دواجن، تحديدا في مقاطعة تشيسترفيلد بولاية كارولاينا الجنوبية، لأول مرة منذ عام 2017، وفقا لما أعلنته وزارة الزراعة الأمريكية.

وفيما يلي أعراض وأسباب، وكيفية العلاج من الإصابة بإنفلونزا الطيور، بحسب موقع "ماينو كلينك" الطبي، والموقع الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

أعراض الإصابة بإنفلونزا الطيور

- ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

- الشعور بآلالام في العضلات.

- الشعور بالتهاب الحلق.

- السعال باستمرار.

- الإصابة بضيق في التنفس.

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- الإصابة بصداع مزمن.

أسباب الإصابة بإنفلونزا الطيور

- التواصل مباشرة مع الطيور المصابة أو الاقتراب بشدة منها أو لمسها.

- لمس براز الطيور المصابة أو الإفرازات الناتجة عن مناطق: الأنف أو العين أو الفم.

- يمكن أن ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخر، ولكنها حالة نادرة.

العلاج من الإصابة بإنفلونزا الطيور

يجب استشارة الطبيب، للحصول على العلاج المناسب، لمقاومة ذلك الفيروس.