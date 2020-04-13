بعيدا عن المكوجي وكورونا... طريقة كي الملابس بدون مكواة؟

قد يجد البعض خلال تلك الفترة معاناة في كي الملابس، حيث إن الغالبية العظمى لديهم رهبة من إرسال ملابسهم لـ"المكوجي" خوفا من عودتها حاملة لفيروس كورونا.

وتقدم "هُن" نصائح لتمليس الملابس بفاعلية بدون مكواة، وفقا لـ"النهار" اللبنانية.

قومي بكيّ الملابس بمجفف الغسيل

من لم يقضِ عدة ساعات في اليوم لكيِّ الملابس؟ ومع ذلك، يمكن أن يكون التجفيف البسيط في المجفف كافياً لتنعيمه. اضبطي الآلة على درجة حرارة متوسطة وضعي الغسيل المتسخ ومنشفة صغيرة مبللة، والتي ستنتج بخار الماء اللازم لتمليس الغسيل، شغّليها لمدة 15 دقيقة، وستكتشفين النتيجة.

تنعيم الثياب بالبخار

من أجل تمليس الثوب بسهولة، من المحتمل أن يكون البخار الحليفَ المثالي هو الخل، حيث يُستخدم هذا الجهاز بشكل خاص في متاجر الملابس الجاهزة، حيث يقومون بتسخين آلة الماء إلى درجة التبخير، ثم تطبيقها على الملابس باستخدام الفوهة، يجب الحرص على إبقاء بضعة سنتيمترات بين الأخيرة والنسيج، كي لا تُعرَّض الملابس إلى التلف.

تمليس بلوزة بواسطة بخار الحمّام

منبهك لم يوقظك وتحتاجين إلى الاستفادة القصوى من وقتك؟ قومي بتعليق بلوزتك على شماعة في الحمّام أثناء الاستحمام. اتركيها معلقة لمدة 10 دقائق تقريبًا: سوف يملّس البخار بلوزتك تمامًا.

قومي بتمليس بلوزتك بمجفف الشعر

Advertisements

لتمليس بلوزة بسرعة، قد تكفي بضع ضربات من مجفف الشعر، شرط أن تكون مبللة قليلاً، وسيساعد ذلك على استرخاء الأنسجة عند التلامس.

تمليس بلوزة بآلة تمليس الشعر

نصيحة مذهلة ولكنها فعّالة بشكل خاص على قمصاننا القطنية، الياقات، القميص، وأكمام القميص المجعّدة.

ما هي الأقمشة التي لا تنكمش؟

أولئك الذين لا يريدون أن يفكّروا بمسألة الكيّ، يمكنهم أيضًا اختيار الملابس المصنوعة من "مواد تقاوم التجاعيد"، ومن بينها البوليستر والإيلاستين والبولياميد والأكريليك، وكلها تتميز بميزة التجفيف بسرعة كبيرة فهي تحتوى على مواد عملية ولكن في كثير من الأحيان لا يوصى بها صحياً.

ففي الواقع، هذه المواد الاصطناعية مليئة بالجزيئات الكيميائية، وأحيانًا مسببة للحساسية وسامة، فقد يكون من الأفضل أخذ الوقت لكيِّ ملابسك.