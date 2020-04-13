الامارات | «قنوات أبوظبي»: 11 مسلسلاً محلياً وعربياً للجمهور في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «قنوات أبوظبي»: 11 مسلسلاً محلياً وعربياً للجمهور في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، عن دورتها البرامجية الجديدة لشهر رمضان، التي ستبث على قناتَي «أبوظبي» و«الإمارات» والتي تتميّز بمحتواها الحصري الاجتماعي والترفيهي والثقافي.

وتعرض قناة أبوظبي، التي تنطلق تحت شعار «هل هلالك أبوظبي دارك»، وقناة الإمارات التي اعتمدت شعار «رمضان يانا والخير لفانا»، 21 عملاً جديداً تتمثل في 11 مسلسلاً محلياً وعربياً و10 برامج متنوعة.

وتتنوّع المسلسلات الحصرية التي تقدمها شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي من إنتاج «أبوظبي للإعلام» بين الاجتماعية والكوميدية والتراثية، ومن أبرزها على قناة أبوظبي مسلسل «الساحر»، من بطولة عابد فهد وستيفاني صليبا.

كما تعرض مسلسل «النحات»، الذي يعيد فيه باسل خياط، وأمل بوشوشة وليا أبوشعيا، إحياء الدراما الرومانسية البوليسية بأسلوب مشوق. وفي الدراما الخليجية، تعرض قناة أبوظبي مسلسل «مانيكان»، حيث تعمل هيا عبدالسلام في مشغل خياطة مع زميلاتها، ليتم افتتاح كافيه يعمل به مجموعة من الرجال بالجهة المقابلة للمشغل.

ولا تغيب عن شاشة قناة أبوظبي الدراما المصرية في شهر رمضان، مع مسلسل «رجالة البيت» مع أكرم حسني وأحمد فهمي، بالإضافة إلى المسلسل الرومانسي «ونحب تاني ليه» لياسمين عبدالعزيز.

ويمثل الكوميديا الإماراتية على قناة الإمارات مسلسل «خاشع ناشع» للنجم عبدالله زيد. كما تعرض قناة الإمارات مسلسل «الشهد المر» من بطولة حبيب غلوم وزهرة عرفات وهيفاء حسين. وخليجياً، تعرض شاشة «الإمارات» مسلسل «كنا أمس» مع نخبة من النجوم، منهم ميساء مغربي وخالد أمين. ويستكشف المسلسل الإماراتي «مفتاح القفل» كواليس عالم الفن المخفية، حيث تدور قصة المسلسل حول شخص اسمه مفتاح يعمل في فرقة فنون شعبية وهو فنان مغمور يسعى لتحقيق الشهرة، والمسلسل من بطولة النجم الكوميدي الإماراتي جابر نغموش.

وبحلقات منفصلة على قناة أبوظبي يحكي عبدالناصر درويش قصص أصدقاء يعيشون مغامرات كوميدية، في المسلسل التراثي الإماراتي «درويشيات»، كما تنضم النجمة سعاد عبدالله وإبراهيم الحربي إلى شاشة أبوظبي في مسلسل «جنة هلي».

«مجلس محمد بن زايد»

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تتضمن الدورة البرامجية الرمضانية على قناتَي «أبوظبي» و«الإمارات» مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والإنسانية، أبرزها على قناة الإمارات «مجلس محمد بن زايد»، الذي يستضيف نخبة من العلماء ورجال الدين والمفكرين والمثقفين والخبراء والمبدعين، من مختلف بلدان العالم، لطرح آرائهم وتجاربهم النظرية والعلمية والتطبيقية حول مختلف الموضوعات العامة والقضايا الحيوية ذات الصلة بتطورات العصر ومتطلباته، واستشراف آفاق المستقبل في رحاب مجلس عامر أضحى ملتقى فكرياً لمختلف وجهات النظر، وتبني الحوار وتبادل الرأي لغة للحضارة وسمو الهدف.

بالإضافة إلى برنامج «رجال صدقوا» الذي يشرح إحدى مقولات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في كل حلقة، ويربطها بالبعد الإنساني في شخصية زايد، وتعاليم الدين الإسلامي الحضارية والاجتماعية، ومفاهيم القيادة والشباب والأمانة والعمل وحب الوطن وغيرها.

«فواصل»

تقدم شاشتا «أبوظبي» و«الإمارات» في رمضان «فواصل» يومية، من بينها فقرة «بذرة»، التي تسلط من خلالها الضوء على الأمن الغذائي ومستقبله في المنطقة، وفقرة «الوثيقة» التي تُعنى بعرض وثائق نادرة، بالتعاون مع الأرشيف الوطني، بالإضافة إلى فقرة المسابقات «فوانيس»، التي يطرح فيها سؤال، ويُشارك الجمهور بالإجابات عبر الرسائل النصية.

«قلبي اطمأن»

يعود غيث على قناة أبوظبي في برنامج «قلبي اطمأن» الذي شهد سابقاً متابعة استثنائية على قنوات التواصل الاجتماعي. ويستمر على قناة الإمارات برنامج المسابقات التراثي المحبب «الشارة»، من تقديم حصة الفلاسي الذي يُركز على تراث الإمارات بمفرداته المكانية، وبرنامج «دروب» مع علي آل سلوم، ليقدم للمتابعين رسائل إنسانية وثقافية وسياحية، تتناول قصصاً غريبة من البلدان المختلفة.

«يوم زايد للعمل الإنساني»

تعرض قناة الإمارات فيلم «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يستعرض إنجازات المغفور له الشيخ زايد خارج الدولة، وذلك على ألسنة أشخاص شهدوا وعاصروا تلك الإنجازات والأعمال الإنسانية، وفقرة «عين خير» التوعوية الثقافية الإرشادية التي تركز على الفضائل والسمات الإنسانية الراقية لبناء الذات والمجتمعات المتعاونة على الخير.