الامارات | شريف منير يشوّق جمهوره بـ «ونحب تاني ليه»

شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يشوّق جمهوره بـ «ونحب تاني ليه» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشوّقاً جمهوره لعمله الجديد، نشر الفنان المصري، شريف منير، «البوستر» الرسمي الخاص بمسلسله في رمضان المقبل، الذي يحمل عنوان «ونحب تاني ليه». وتشارك شريف منير، الذي نشر «البوستر» على حسابه في «إنستغرام»، أول من أمس، في بطولة المسلسل النجمة ياسمين عبدالعزيز، وهو من تأليف عمرو ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج تامر مرسي. كما يشارك في العمل عدد من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، وكريم فهمي، وبدرية طلبة، وليلى عزالعرب. العمل تشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز وسوسن بدر وباقة من الفنانين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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