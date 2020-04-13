الامارات | شعاب مرجانية بالطباعة ثلاثية الأبعاد

شكرا لقرائتكم خبر عن شعاب مرجانية بالطباعة ثلاثية الأبعاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق من الباحثين، من جامعتَي كامبريدج وكاليفورنيا سان دييغو بالولايات المتحدة، في صناعة أشكال وتكوينات على غرار الشعاب المرجانية بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويمكن أن تنمو عليها تجمعات كثيفة من الطحالب المائية.

ومن الممكن أن تساعد هذه الفكرة، التي أوردتها الدورية العلمية «ناشيونال كوميونيكيشن»، في حماية الشعاب المرجانية الطبيعية في البحار والمحيطات.

وترتبط الشعاب المرجانية والطحالب بشكل وثيق بالحياة البحرية، إذ إن الشعاب توفر المأوى للطحالب التي تقوم بإنتاج المواد السكرية اللازمة لاستمرار حياة الشعاب عن طريق عملية التمثيل الضوئي.

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ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي»، المتخصص في الأبحاث العلمية، عن الباحث دانيال وانجبراسورت، بقسم الكيمياء في جامعة كمبريدج، قوله: «تتمتع الشعاب المرجانية بفاعلية كبيرة في تجميع الضوء والاستفادة منه، وقد بحثنا في مختبرنا عن سبل لتقليد هذه الاستراتيجيات من الطبيعة وتطويعها في الأغراض التجارية».

وصنع وانجبراسورت وزملاؤه تكوينات تشبه الشعاب المرجانية عن طريق تقنيات الطباعة المجسمة، واستخدموا هذه التكوينات كحاضنات لنمو الطحالب. ومن أجل الشعاب المرجانية الصناعية، استخدم الباحثون تقنية للطباعة المجسمة للأجسام الحيوية، وهي تستخدم أساساً لطباعة خلايا الكبد الاصطناعية. وتقول الباحثة سيلفيا فيجنوليني، التي تترأس فريق الدراسة: «لقد طورنا أنسجة وهياكل اصطناعية للشعاب المرجانية مصنوعة من البوليمارات ومادة الهيدروجيل، بالإضافة إلى بعض المواد متناهية الصغر المصنوعة من السليولوز».

وأضافت أن مادة السليولوز تتميز بخواص ممتازة في تجميع أشعة الضوء المتناثرة، بحيث يمكن أن تستفيد منها الطحالب لصناعة المغذيات من خلال عملية التمثيل الغذائي.