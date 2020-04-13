اللون الأحمر البرتقالي موضة هذا الموسم لمحبي الألوان الزاهية

هذا الموسم، ظهر اللون الأحمر البرتقالي، وهو من الألوان النارية، بقوة في

عالم الموضة. وقد شهدنا الكثير من الإطلالات التي تميزت بهذا اللون لا سيما

من قبل محبي الألوان الزاهية والجريئة في آن.

إطلالة حمراء مع اللون الزهري

إطلالات باللون الأحمر البرتقالي ستكون رائعة إذا تم تنسيقها مع ألوان أخرى

هادئة أو متماشيه معها، اللون الأحمر البرتقالي مع اللون الأبيض سيكون رائعا

للغاية، أيضا اللون الأحمر البرتقالي مع اللون الوردي لإطلالة مليئة بالجرأة

والإثارة.

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تنورة صيفية باللون الأحمر

أتعلمين أنه يمكنك تنسيق اللون الأحمر البرتقالي مع اللون البنفسجي أيضا

وكذلك اللون الأصفر واللون الأخضر والأزرق. نعم أنها ألوان رائعة حقا

وستظهرك بشكل جذاب للغاية.

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