فتحة الساق" صيحة تعتمدها إليسا لتبدو بقوام ممشوق

تُعرف النجمة إليسا باختيارتها الجريئة، فهي صاحبة قوام ممشوق فلا تخشى من تعتمد صيحات قوية لتكشف عنه، ونلاحظ منذ صدور ألبوهمها الأخير "وحشتوني" وأن صيحة الفتحة الممتدة من أعلى الساق وحتى نهايته أصبحت اختياراً مفضلاً لها.

وتتميز هذه الصيحة أنها تساعد المرأة في أن تبدو ممشوقة القوام كما أنها تزيدها طولاً، أما عن ذهاب إليسا لهذه الصيحة فهو اختيار منطقي لأنها تتمتع بالفعل بسيقان ممشوقة، فهي عادة لا تكتسب وزن في منطقة الأرداف ولكن قد تعاني من حين إلى أخر من زيادة تراكم الدهون بشكل محدود للغاية في منطقة البطن والخصر، لذا تعتمد صيحة فتحة الساق بثقة كبيرة.



فساتين فتحة الساق أكثر أناقة من الفساتين القصيرة

كثيراً ما كانت تعتمد إليسا على فساتين قصيرة تكشف عن ساقيها، إلا أن فتحة الساق الطولية التي تكشف عن جزء من الساق وتخفي الجزء الأخرن بدت أكثر جاذبية لاسيما مع القصة المنسدلة باتجاه جانبي وطيات خفيفة، حتى أن فتحة الساق لا تظهر إلى مع الحركة أو الجلوس.

إليسا تعتمد صيحة فتحة الساق في إطلالات الشاطئ

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ويبدو أن هذه الصيحة نالت إعجاب إليسا بشكل كبير، حتى أنها لم تقصرها على فساتين السهرة فقط، بينما كانت رفيقتها في عدد من الإطلالات الكاجوال التي ظهرت بها خلال العطلة الصيفية، كما اعتمدتها في إطلالة نهارية أنيقة بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب، حيث ظهرت في شوارع باريس تتجول نهاراً بفستان أسود من الشيفون ومزين بفتحة طويلة تكشف الساق، ونسقتها مع حزام يزين خصرها وصندل مكشوف بكعب عالِ.

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