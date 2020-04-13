درجات اللون الفضي على طريقة النجمات العربيات

الألوان المعدنية رائجة في الموضة منذ عدة مواسم، وبشكل خاص اللون الفضي الذي شاهدناه على الكثير من التصاميم المميزة، ضمن مجموعات موسم شتاء 2020، ولاسيّما على الأزياء الرسمية والتصاميم المسائية الفاخرة، وذلك ببساطة لأنه يوحي بالعصرية والفخامة في آن واحد، كما أنه مثالي لمختلف النساء السمراوات منهن والشقراوات على حد سواء، ومؤخراً شاهدنا عدداً كبيراً من النجمات العربيات، وقد تألقن في إطلالات مميزة في درجات اللون الفضي، وإليكِ بعض الأمثلة:



أحلام في فستان باللون الفضي من زهير مراد:

احتفلت أحلام مؤخراً في عيد ميلادها؛ من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على إنستقرام، شاركتها مع جمهورها، وقد اختارت فيها فستان سهرة باللون الفضي البراق من زهير مراد Zuhair Murad قصته أنيقة ناسبتها وناسب قوامها، ولاسيّما أن الخصر محدد بحزام رفيع، والتنورة منسدلة مزينة بكشكش ناعم، وقد نسقت معه صندلاً بكعب عال ومجوهرات ناعمة.



سيرين عبد النور في فستان فضي من نجا سعادة:

شاهدنا سيرين عبد النور في عدد من الإطلالات المميزة في أزياء السواريه، منها هذا الفستان الفضي الذي اختارته من دار نجا سعادة Naja Saade بقصة الكتف الواحدة التي ناسبتها، والفتحة الطويلة على الساق التي زُيّنت بالريش، وكانت قد نسقت معه صندلاً بكعب عالٍ وعُقداً ألماسياً بارزاً.



كارمن سليمان في فستان فضي مزين بالكشكش:

كارمن سليمان اعتمدت اللون الفضي بدرجته المعدنية الداكنة، وقد اختارته على فستان مميز بتصميم شبابي، له قَصّة الكورسيه من الأعلى، وتنورته طويلة ومزينة بطبقات من الكشكش مع فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندلاً أسود بكعب عالٍ.

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أصالة نصري راقية في فستان باللون الفضي من نيكولا جبران:

إطلالة جميلة اتسمت بالفخامة والرقي، تألقت بها أصالة نصري مؤخراً في حفل خاص لها في أبو ظبي، وكانت عبارة عن فستان سهرة باللون الفضي البراق، اختارته من نيكولا جبران Nicolas Jebran قَصته ناعمة مشكوف الكتف من جهة، ومزيّن بكاب طويل، وقد نسقت معه مجوهرات ألماسية ناعمة.

درجات اللون الفضي بأسلوب النجمات العربيات اللاتي اعتمدنها بإطلالات متنوعة في فساتين سهرة فاخرة،

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