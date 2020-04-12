للرجال وقت الحظر.. طريقة عمل الدجاج المشوي في المنزل

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والدعوات للبقاء في البيوت طوال اليوم، بالتزامن مع فرض حظر تجوال جزئي في مصر، يبحث العديد من الرجال، عن طرق إعداد الطعام لأنفسهم داخل بيوتهم، من بينها الدجاج المشوي.

وفيما يلي، خطوات تحضير الدجاج المشوي، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج طهي على قناة "سي بي سي سفرة".

المقادير الدجاج المشوي

- دجاجة كاملة

- 3 معالق كبيرة من الليمون

- 3 بصلات

- نصف كوب باربكيو صوص

- 4 فصوص من الثوم

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- ملعقتان من البابريكا

طريقة تحضير الدجاج المشوي

- خلط كل المكونات سويًا، باستثناء الدجاج والبطاطس، التي تتضمن البصل والثوم والليمون والباربكيو وزيت الزيتون والزعتر الجاف وباربكيو صوص.

- وضع الخليط على الدجاجة، وتركها حتى تُتبل.

- وضع البطاطس أسفل الدجاجة في صينية.

- رش ملح وفلفل على الدجاج والبطاطس.

- دخول الصينية إلى الفرن، حتى نُضج الدجاج.