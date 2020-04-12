حرصت الفنانة شيماء سيف، على تهنئة الفنانة إسعاد يونس، بعيد ميلادها اليوم، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "شيماء" صورة تجمعهما، وعلقت عليها: "كل سنة وانتي طيبة، يا أحلى واحدة في الدنيا".
ويوافق اليوم 12 أبريل، عيد ميلاد الفنانة إسعاد يونس، وتقدم برنامج "صاحبة السعادة" منذ عام 2014، إلى أن أصبح لقبها بالفعل، نظرًا لما حققه البرنامج من مشاهدة جماهيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف تهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها: أحلى واحدة في الدنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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