شيماء سيف تهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها: أحلى واحدة في الدنيا

حرصت الفنانة شيماء سيف، على تهنئة الفنانة إسعاد يونس، بعيد ميلادها اليوم، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "شيماء" صورة تجمعهما، وعلقت عليها: "كل سنة وانتي طيبة، يا أحلى واحدة في الدنيا".

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ويوافق اليوم 12 أبريل، عيد ميلاد الفنانة إسعاد يونس، وتقدم برنامج "صاحبة السعادة" منذ عام 2014، إلى أن أصبح لقبها بالفعل، نظرًا لما حققه البرنامج من مشاهدة جماهيرية.