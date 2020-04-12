خلال الحجر المنزلي.. ابنة عامر منيب تشارك بصورة مع محمد صلاح

شاركت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل، متابعيها عبر حساب يحمل اسمها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة تجمعها بالفرعون المصري، محمد صلاح.

وظهرت ابنة المطرب الراحل، بإطلالة كاجوال، مرتدية ملابس رياضية، فيما ظهر "مو صلاح" بتيشيرت المنتخب المصري، مما يشير إلى عدم حداثة الصورة، التي تم نشرها منذ ساعات قليلة.

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ابنة عامر منيب تتحدث عن أغنيتها

وحلت مريم وزينة ونور، بنات الفنان الراحل عامر منيب، مؤخرا، ضيفات على الإعلامية منى الشاذلي، من برنامج "معكم"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC".

وقالت مريم، التي غنت أغنية "عامل إيه في حياتك"، وأهدتها لوالدتها، إنها كانت مرتاحة أثناء تسجيلها، بسبب تعاملها مع الفنان عمرو مصطفى، والكاتب تامر حسين والمنتج نصر محروس: "كنت حاسة إن بابا معانا، مكنتش حاسة بضغط، عمرو مصطفى مربيني وأنا عندي 5 سنين".

وأشارت، إلى أنها لم تقرر احتراف الغناء بعد، مشيرةً إلى أنها مترددة في ذلك، لترد عليها أختها زينة قائلةً: "أنا بحب صوتها أكتر في الإنجلش، وعاوزاها تمثل".