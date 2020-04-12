فساتين لمناسباتك في 2020 من ميرنا

أطلَّت المغنية ميرنا خلال الأيام الماضية في 2020 بعدة فساتين أنيقة ومميزة، من الممكن أن تستوحي منها أفكارًا لما يناسبك في كل المناسبات الضخمة لكِ، حيث تنوَّعت بموديلاتها وألوانها المميزة.

فساتين سهرة فخمة

تألقت ميرنا بفستان لامع مصمَّم بشكل ضيق ومُكمل بأكمام طويلة وفتحة جانبية للوك مميز وعصري، وجاءت بفستان أبيض ناعم وطويل مزين بوشاح فضي لأكمام مفتوحة، وبدا في غاية الأنوثة والجمال، وتميزت بفستان ضيق باللون الأصفر اللامع ومصمَّم بكُمٍّ واحد وحزام للخصر لإطلالة شبابية، وتجملت بفستان أزرق بأكمام قصيرة مصمَّم بقماش الدانتيل من الأعلى ومزيَّن بنقشة في الأسفل، وزيَّنته بالمجوهرات الفضية المميزة ليبدو أكثر جمالًا، وظهرت بفستان سماوي مزين بأكمام مميزة من الطبقات القصيرة ومُكمل بقماش لامع في الجزء العلوي؛ لمظهر غريب ومذهل.



فساتين بوحي الستينات

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كما نسَّقت فستانًا ضيقًا من قماش المخمل ومزين بقصة ناعمة وحزام ضخم ولامع، مع وشاح بفرو أبيض وإكسسوار للشعر، واختارت فستانًا أسود طويلًا بقَصّة ناعمة في الخصر، وتزين بوشاح خفيف مُكمل باللمعة المذهلة في الكتفين، فيما أطلَّت بفستان سماوي لامع وضيق مزين بأكمام سماوية من الكشكشة للوك لافت ومميز، وارتدت فستانًا كحليًّا لامعًا ومزينًا بقماش وأكمام طويلة لخيار أنثوي محتشم، وتزينت بفستان أصفر بنقشة بسيطة مُكملة بوشاح ذي كُمٍّ منفوخ ومنقط باللمعة الفضية، وتأنقت بفستان زهري مصمَّم بأكمام طويلة وبشكل محتشم، ومزيَّن بسلسلتين فضيتين لمنطقة الصدر، وأضافت له وشاحًا من الدانتيل الزهري ليكمل جماله.

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