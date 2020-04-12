بينهم شخصية سياسية عربية.. أشهر المتوفين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لمياء يسري:

تمكّن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من إصابة أكثر من 1.6 مليون شخص حول العالم، وأدى إلى وفاة أكثر 118 ألف حالة.

نستعرض لكم عدد من الأسماء المشهورة في مجتمعاتهم الذين رحلوا ضحية لـ"كورونا":

جو ديفي

فنان أمريكي متخصص في الموسيقى الريفية، أصدر المزيد من الأغاني من عام 1990 إلى 2004، كما أوضحت شبكة "الحرة" الأمريكية.

وأعلن ديفي إصابته بفيروس كورونا في 27 مارس الماضي، وبقي في حالة حرجة من المرض لمدة يومين، إلى أن توفي في 29 مارس عن عمر يناهز 61 عامًا.

ماريا ميركادر

كانت ماريا ميركادر معدة في شبكة "سي بي إس" الأمريكية، لأكثر من ثلاثة عقود، وتعتبر واحدة من أقوى العاملين في القناة، وأصبحت مديرة استراتيجية للقناة عام 2016.

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وتوفيت ماريا متؤثرة بفيروس كورونا الجديد في 29 مارس عن عمر يناهز 54 عام.

محمود جبريل

توفي محمود جبريل، رئيس الوزراء الليبي السابق ورئيس تحالف القوى الوطنية، بسبب المضاعفات الصحية المتعلقة بالفيروس التاجي في 5 أبريل الجاري، عن عمر 68 عاما، بحسب ما أعلن حزب "تحالف القوى الوطنية" الليبي.

وتوفي جبريل في متسشفى بالقاهرة عن عمر 86 عام، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان جبريل رئيسًا للحكومة المعارضة المدعومة من حلف شمال الأطلسي التي أطاحت بحكم معمر القذافي الذي استمر 40 عامًا في 2011 .

جون براين

توفي المغني الأمريكي جون براين، عن عمر 73 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان براين يعاني من السرطان منذ عام 1998، واستئصل رئته اليسري بسبب المرض، وتم نقله إلى المستشفى في مارس بسبب اصابته بفيروس كورنا وتوفي أمس الثلاثاء جراء مضاعات الفيروس.