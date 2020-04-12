سلِّ أطفالكِ.. طريقة عمل حلويات على شكل ملاهي ديزني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحاول الآباء والأمهات شغل أوقات أطفالهم في المنزل بقدر الإمكان، والتخفيف من ملل الحجر المنزلي، بعد تفشي فيروس "كورونا"، ويعتبر اللعب والطبخ من أشهر الوسائل المتبعة لكسر ممل العزلة الإجبارية.

يمكنكم تحضير الوجبات الخفيفة والحلويات على شكل الشخصيات الكرتونية، وقضاء وقت ممتع مع الأطفال.

نقدم لكم عددًا من أشهر الأطباق التي تباع في ملاهي ديزني العالمية، كما أوضح موقع "insider" الأمريكي

شورو بايتس

المكونات:

1 كوب ماء

8 ملاعق طعام من الزبد

¼ ملعقة صغيرة ملح

¾ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ¼ كوب دقيق متعدد الاستخدامات

3 بيضات

1½ كوب زيت نباتي أو زيت الكانولا

½ كوب سكر

الطريقة

امزج الماء والزبد والملح ونصف ملعقة صغيرة من القرفة في قدر على نار متوسطة، ثم يضاف الدقيق ويقلب حتى يتماسك الخليط، بعد ذلك يُرفع من النار ويترك لمدة 5-7 دقائق.

بعد ذلك نضيف البيض ونقلب حتى يتجانس الخليط.

نسخن زيتًا في مقلاة متوسطة الحجم، على نار متوسطة، ثم نشكل العجين أصابع طويلة، ونضعها في الزيت، وتترك حتى يصبح لونها ذهبيًا، وفي النهاية نرش على الحلوى سكرًا مطحونًا مع قرفة.

حلوى Dole Whip

المكونات

آيس كريم فانيليا

عصير أناناس

وقطع أناناس مجمدة

الطريقة

امزجي المكونات في الخلاط، ثم ضعيهم في قمع حلويات لتشكيلها في كوب التقديم

حلوى ميكي ماوس

المكونات

1 كوب ونصف الكوب من جوز البقان

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نصف كراميل ناعم

1 كوب من الشيكولاتة البيضاء

1/4 كوب قطع شيكولاتة بني.

الطريقة

نحمص الجوز في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق، ثم نخلط الكراميل مع الجوز، ودعه يذوب في الفرن لمدة 2-3 دقائق.

في قدر آخر، نذوب الشيكولاتة، تمامًا، ثم نشكل الجوز ونضيف الشيكولاتة البيضاء، ثم نضع الشيكولاتة البني في النهاية وتوضع في الثلاجة حتى تجمد المكونات.

آيس كريم ميكي ماوس

المكونات

أيس كريم بالنكهة المفضلة لجيمن

شيكولاتة مذابة

الطريقة

نشكل الآيس كريم على شكل ميكي ماوس أو أي شخصية أخرى، على ورق زبدة ونضع العصا، ثم نصب الشيكولاتة ونتركها في الفريزر قليلًا حتى تتجمد الشيكولاتة قبل التقديم

أصابع الهوت دوج بالذرة

المكونات

1 لتر زيت نباتي للقلي

1 كوب بقسماط

1 كوب دقيق

2 ملاعق طعام من السكر

2 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 بيضة كبيرة

1 1/4 كوب حليب

2 ملاعق طعام من الزبد المذاب

8 قطع أصابع هوت دوج

الطريقة

يُسخن الزيت

نخفق البيض والدقيق واللبن، والزبد والسكر والملح، والبينج بودر.

ندخل العصا في الهوت دوج ونضعها في الخليط، ثم نضعها في الزيت.