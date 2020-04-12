فيديو.. لقاء الخميسي بالحجاب وملابس فضفاضة بسبب "سك على بناتك"

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق "تيك توك".

وظهرت "لقاء" مرتدية حجاب فاتح اللون، وملابس متعددة الألوان وفضفاضة، خلال تأديتها مشهد للفنانة سناء يونس، من مسرحية "سك على بناتك".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ30 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "ضحكتني جدا"، و"اعملي فيديوهات تاني"، و"شفته كذا مرة من حلاوته".

وخلال فترة الحجر المنزلي وفرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت الفنانات لتطبيق "تيك توك"، لشغل وقت فراغهن ونشر الفيديوهات الكوميدية، وتجسيد وتقليد بعض المقاطع المشهورة بالأفلام والأغاني وغيرها.