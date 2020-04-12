والدة الدكتورة سونيا عبدالعظيم: "مكنتش منتظرة كده من بلدي.. والتلفزيون جابوا حقنا"

وجهت الحاجة فايزة عبده والدة الدكتورة سونيا عبدالعظيم التي رفض أهالي قرية شبرا البهو دفنها بسبب إصابتها بفيروس كورونا رسالة لمن اعترضوا على دفن ابنتها.

وقالت الحاجة فايزة خلال لقاء مع مراسل قناة "TEN": "مكنتش منظرة منكم الكلام ده كله لأن دي بلدي، وجوز الدكتورة سونيا محترم وبيعمل خير وهي نفسها كانت طيبة وكانت بتراضي الكل".

وأضافت: "بنشكر قيادة البلد وربنا يبارك فيكي يا مصر وتحيا مصر من أول الرئيس لحد الجندي الصغير وربنا يبارك فيهم وبنشكر الجيش والشرطة والمحافظ والشباب بتوع التلفزيون كلهم لأنكم جبتوا لنا حقنا".

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وأوضحت أن ابنتها كانت تعمل الخير وكانت تخدم أهلها وتقوم بعمل الخير لأهالي القرية ولغيرهم ابتغاء وجه الله، متيقنة في أن ابنتها في الجنة لأخلاقها وطيبتها والخير الذي كانت تقدمه.