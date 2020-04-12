"اتعادلتي يا فوفة مع ساعة الرمل".. إيمان العاصي تقلد فيفي عبده بطريقة كوميدية

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها بمقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك". وظهرت "العاصي" بأزياء فاتحة اللون وشعر يحمل تموجات بسيطة، خلال تقليدها الفنانة فيفي عبده، أثناء إخبار الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "تخاريف" عن نتيجة إحدى فقرات، قائلة: "اتعادلتي يا فوفة مع ساعة الرمل"، لترد "عبده" بتلقائية كوميدية. وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ30 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "ضحكتني جدا"، و"لازم تعملي منشن لفيفي عبده"، و"أحسن واحدة عملت التراك ده لحد دلوقتي". Advertisements وخلال فترة الحجر المنزلي وفرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت الفنانات لتطبيق "تيك توك"، لشغل وقت فراغهن ونشر الفيديوهات الكوميدية، وتجسيد وتقليد بعض المقاطع المشهورة بالأفلام والأغاني وغيرها.

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