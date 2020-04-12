بينها الاستحمام واستخدام "الليفة".. 5 نصائح للفتيات قبل إزالة الشعر بالشمع

العناية بالبشرة ونعومتها، بات من ضمن أولويات الفتيات في ظل العزل المنزلي الاختياري، خوفا من انتشار فيروس كورونا، ومن بين الوسائل الشهيرة لتحقيق ذلك إزالة الشعر بالشمع، التي تعتمد عليها الكثير من الفتيات في مختلف دول العالم، للحصول على ملمس ناعم للجلد.

ولا يقتصر الاستعداد لإزالة الشعر على تجهيز الشمع ومتابعة درجة حرارته، بحيث لا يكون ساخنا جدا ويؤدي لحرق البشرة، إلا أنه توجد خطوات تسبق ذلك، حتى لا تتأذى البشرة، ويتم الحصول على النتائج المرجوة من "السويت".

نصائح يجب اتباعها قبل إزالة الشعر بالشمع وفقا لموقع slice.ca الأمريكي

1 - الاستحمام بطريقة صحيحة، قبل الشمع لفتح مسام الجسم.

2 - تجنب الحصول على تان بطرق طبيعة في المنزل أو اكتسابه خلال الجلوس على البحر، وذلك قبل 24 ساعة من استعمال الشمع.

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3 - تجنب استعمال المواد الهلامية والمستحضرات والزيوت قبل الشمع، لأنها قد تتداخل مع إزالة الشعر.

4 - استخدام "الليفة" لتقشير البشرة.

5 - مسح البشرة قبل استعمال الشمع، للتأكد من خلوها من الجروح والخدوش.