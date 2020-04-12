بصحبة والدها.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة نادرة من الطفولة

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها بصورة نادرة لها من طفولتها مع والدها الفنان محمود ياسين، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ودعت "رانيا" لوالدها أن يحفظه الله لها، وانهالت التعليقات على الصورة وجاء من ضمنها تعليق الفنانة نادية الجندي: "ربنا يديك الصحة يا محمود يا عظيم" و"ربنا يخليه ليكي ويديله الصحة".

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وتشارك الفنانة رانيا محمود ياسين، في دراما رمضان 2020، من خلال مسلسل "فلانتينو"، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، بدرية طلبة، هدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.