عالمة شهيرة: عدم احترام الحيوانات سبب تفشي فيروس كوورنا

قالت جين جودال، عالمة الرئيسيات البريطانية الشهيرة التي كشفت عن الطبيعة الحقيقية للشمبانزي، في مقابلة مع "فرانس برس"، إن تفشي فيروس كورونا الجديد ناجم عن تجاهل البشرية للطبيعة وعدم احترام الحيوانات، مشيرة إلى ضرورة مشاركة الكوكب مع كل المخلوقات.

وناشدت جودال، البالغة من العمر 86 عاما، والشهيرة بأبحاثها الرائدة في أفريقيا، العالم أن يتعلم من أخطاء الماضي لمنع الكوارث في المستقبل.

وقالت جودال، في المقابلة التي تأتي قبل إصدار الفيلم الوثائقي الجديد لقناة "ناشيونال جيوجرافيك": "الأمل"، إن الجميع يمكنهم إحداث فارق، وأن الوباء كان متوقعا منذ فترة طويلة، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وأضافت: "لأنه بينما ندمر، يجري إجبار الأنواع المختلفة من الحيوانات في الغابة على العيش على مقربة من بعضها، وبالتالي تنتقل الأمراض من حيوان إلى آخر، ومن ثم فمن المرجح أن يصيب الحيوان الثاني البشر لأنه في اتصال أوثق معه".

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وأشارت أيضا إلى أن الحيوانات التي يجري اصطيادها للحصول على الطعام، وتباع في الأسواق في أفريقيا أو في أسواق لحوم الحيوانات البرية في آسيا، وخاصة الصين، تخلق فرصة أمام الفيروسات للانتقال من الحيوانات إلى البشر.

ورحبت "جودال" بالخطوة الصينية بإغلاق أسواق الحيوانات البرية الحية، ولو بشكل مؤقت، وقالت إنها تأمل أن يصبح الأمر دائما وأن تتبعها دول آسيوية أخرى، لكنها شددت على أن وقف بيع لحوم الأدغال في أفريقيا سيكون صعبا لأن الكثير من الناس يعتمدون على ذلك في معيشتهم.

وعبرت عن أملها في أن يدرك البشر أنهم جزء من العالم الطبيعي، منوهة إلى أنه "بينما ندمر هذا العالم، فإننا بالفعل نسرق المستقبل من أطفالنا".

واختتمت حديثها: "ما يمكننا القيام به في حياتنا الفردية يعتمد قليلا على من نحن، لكننا جميعا يمكننا إحداث فارق، يمكن للجميع أن يحدث فارقا".