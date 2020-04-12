صور.. بعد وفاتها.. كيف تحدثت دنيا عبدالعزيز عن والدتها: الحياة هي أمي

"رحلت عن دنيانا الغالية العزيزة جودي الحسيني والدة الفنانة والأخت الغالية دنيا عبدالعزيز ..إنا لله وإنا إليه راجعون"، منشور دونه المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعلن من خلاله وفاة والدة الفنانة، التي توفيت منذ قليل داخل إحدى المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض.

ويقدم هُن خلال السطور التالية، العلاقة بين الفنانة دنيا عبد العزيز، ووالدتها، خلال اللقاءات ومن خلال حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اعتادت الفنانة خلال الفترة الأخيرة قبل وفاة والدتها، مشاركة العديد من الصور التي تجمع بينهم بين الحين والآخر، حيث هنأتها بمناسبة عيد الأم في 21 مارس الماضي، من خلال صورة لها برفقتها وهي طفلة، وأرفقت تعليقا قالت خلاله: " كل عيد أم وانت أغلى حاجة في حياتي".

وكانت دنيا قد نشرت صورة من طفولتها ووالدتها تحملها على كتفها وهي صغيرة، وعلقت عليها قائلة: "الحياة هي أمي".

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وكان أخر منشور كتبته الفنانة عبر حسابها على "إنستجرام"، في 26 مارس من الشهر الماضي، حيث قالت خلاله: "لما تعبتي العالم كله تعب واتلخبط يا أمي".

وكانت دنيا قد تحدثت في لقاء سابق عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينها وبين والدتها إذ قالت: "أمي هي رئيسة جمهورية قلبي"، وهذه الجملة اقتبستها من اسم مسرحيتها "رئيس جمهورية نفسه" التي شاركت بها من قبل.

وأشارت دنيا، "أمي تحب لي الخير وتقلق عليّ جداً وأصعب لحظات عمرها أن ترى دموعاً في عيني، وأنا أعتبرها أهم إنسان في حياتي ودائما أقول إن أمي رئيسة جمهورية قلبي".

وعن رأي والدتها في عدم زواجها حتى الآن، قالت: "والدتي تتفق معي في مسألة زواجي فهي لا ترى رجلاً يستحقني وهي غير مشغولة بزواجي من عدمه".